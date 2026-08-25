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Shawn Mendes produz novo álbum em estúdio montado no Brasil: "Algo muito especial"

Namorando Bruna Marquezine, cantor canadense disse ter diversas ideias para o próximo trabalho

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Namorando Bruna Marquezine, Shawn Mendes cria estúdio no Brasil para produção de novo álbumNamorando Bruna Marquezine, Shawn Mendes cria estúdio no Brasil para produção de novo álbum - Foto: Instagram/Reprodução

Shawn Mendes está preparando seu próximo álbum em um estúdio que vem sendo montado por ele no Brasil.

A informação foi revelada pelo cantor em entrevista à revista Esquire, publicada nesta terça-feira, 25.

"Estou montando um estúdio no Brasil há algum tempo, então estou indo para lá hoje - é o primeiro dia de trabalho no meu próximo álbum", afirmou.

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O cantor, que tem vindo com frequência ao País desde o fim do ano passado, disse que já tem diversas ideias para o projeto.

O novo trabalho começa a tomar forma depois de uma fase de retrospectiva na carreira do cantor. Ele encerrou a turnê On the Road Again no fim de 2025, em celebração ao álbum mais recente, Shawn, e aos 10 anos de seu disco de estreia, Handwritten.

Shawn disse que passou a explorar uma nova direção em sua música e em seu estilo pessoal e preferiu manter o mistério sobre o próximo trabalho. "Tenho tantas ideias na cabeça e no coração, mas não posso dizer nada com certeza", declarou.

Sem revelar detalhes sobre o projeto, o cantor resumiu a expectativa em uma frase: "Acho que desta vez será algo muito especial".

Vale lembrar que o cantor canadense está namorando a atriz brasileira Bruna Marquezine. Os dois se aproximaram em março de 2025.

Em novembro do mesmo ano, apareceram juntos curtindo o show de Dua Lipa, em São Paulo, e, desde então, continuaram juntos em diferentes ocasiões. Com o relacionamento, Shawn também passou a vir ao Brasil com frequência.

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