Shawn Mendes visita aldeia Tekoa Yvy Porã em SP, onde canta e tira fotos com os moradores

Cantor veio para o Brasil no início de novembro, para participar do The Earthshot Prize, premiação criada pelo Príncipe William que aconteceu no Rio de Janeiro

Shawn Mendes visita aldeia Tekoa Yvy Porã em SP, onde canta e tira fotos com os moradores - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O cantor Shawn Mendes segue a sua viagem pelo Brasil. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Salvador e Belém, o canadense está em São Paulo onde visitou, nesta terça-feira, 25, a aldeia Tekoa Yvy Porã, localizada na Terra Indígena Jaraguá, na Zona Noroeste da capital paulista.

Na visita, ele cantou e tocou com os indígenas, brincou com uma arara e posou para fotos ao lado de pessoas que moram na aldeia. Tudo registrado pelo perfil Mídia Guarani Mbya, no Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Foi um momento de troca cultural e espiritual, no qual ele levou consigo uma verdadeira bagagem de conhecimento sobre nossos cantos sagrados, nossa língua Guarani e a sabedoria ancestral que protege nossos territórios", registrou o perfil no Instagram.

Shawn veio para o Brasil no início de novembro, para participar do The Earthshot Prize, premiação criada pelo Príncipe William que aconteceu no Rio de Janeiro. De lá, o canadense seguiu para Salvador, onde se hospedou na casa de Ivete Sangalo, visitou comunidades e praias. Depois, ele passou por Belém, para acompanhar as discussões da COP 30.


 

