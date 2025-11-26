Shawn Mendes visita aldeia Tekoa Yvy Porã em SP, onde canta e tira fotos com os moradores
Cantor veio para o Brasil no início de novembro, para participar do The Earthshot Prize, premiação criada pelo Príncipe William que aconteceu no Rio de Janeiro
O cantor Shawn Mendes segue a sua viagem pelo Brasil. Depois de passar pelo Rio de Janeiro, Salvador e Belém, o canadense está em São Paulo onde visitou, nesta terça-feira, 25, a aldeia Tekoa Yvy Porã, localizada na Terra Indígena Jaraguá, na Zona Noroeste da capital paulista.
Na visita, ele cantou e tocou com os indígenas, brincou com uma arara e posou para fotos ao lado de pessoas que moram na aldeia. Tudo registrado pelo perfil Mídia Guarani Mbya, no Instagram.
"Foi um momento de troca cultural e espiritual, no qual ele levou consigo uma verdadeira bagagem de conhecimento sobre nossos cantos sagrados, nossa língua Guarani e a sabedoria ancestral que protege nossos territórios", registrou o perfil no Instagram.
Shawn veio para o Brasil no início de novembro, para participar do The Earthshot Prize, premiação criada pelo Príncipe William que aconteceu no Rio de Janeiro. De lá, o canadense seguiu para Salvador, onde se hospedou na casa de Ivete Sangalo, visitou comunidades e praias. Depois, ele passou por Belém, para acompanhar as discussões da COP 30.