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FAMOSOS "Ninguém te conhece não, mãe. Só tem jovem!", dispara filha de Sheila Mello sobre fama Brenda é fruto do relacionamento de Sheila Mello com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Os dois foram casados por oito anos, entre 2010 e 2018

Sheila Mello, de 47 anos, divertiu os seguidores ao compartilhar uma situação inusitada vivida ao lado da filha, Brenda Scherer, de 13 anos. A eterna Loira do É o Tchan contou que foi "colocada em seu lugar" pela adolescente antes de assistir a um show do rapper Matuê, realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no último domingo, 14.

Em um vídeo publicado nos Stories do Instagram, Sheila revelou que ficou receosa em assistir à apresentação no meio da multidão e questionou a filha sobre a situação.

"Eu e a filhota para ver o show de Matuê. E aí eu falei: 'Brenda do céu, mas a gente vai assim? Ficar no meio da galera?'. E ela: 'Mãe, ninguém te conhece não, mãe. Só tem jovem!'", contou a dançarina aos risos.

A jovem não perdeu a oportunidade de reforçar a brincadeira. "É verdade!", respondeu Brenda enquanto seguia para a área do evento.

Ícone dos anos 1990

Sheila Mello conquistou fama ao integrar o grupo É o Tchan! em 1998. Além de dançarina, ela também é atriz e modelo.

No passeio, mãe e filha chamaram atenção pela semelhança física e pela diferença de altura. Brenda, que já está mais alta que a mãe, surgiu com um visual estiloso composto por peças pretas, detalhes em renda, brilho e uma jaqueta de couro. A maquiagem com os olhos marcados completou o look da adolescente.

Já Sheila apostou em tons terrosos e exibiu a boa forma com um body recortado em marrom.

Brenda é fruto do relacionamento de Sheila Mello com o ex-nadador Fernando Scherer, conhecido como Xuxa. Os dois foram casados por oito anos, entre 2010 e 2018.

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