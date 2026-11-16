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Música Sheldon e Nega do Babado são atrações da edição de 1 ano do Bacurau Brega Clube, nesta quinta (19) Evento acontece no dia 19 de novembro, no Clube das Pás, com shows de Sheldon e Nega do Babado, além de discotecagem de Kananda Px e Boneka; a festa terá camarote open bar e ingressos à venda na Shotgun

O Bacurau Brega Clube, projeto da Casa Bacurau, comemora um ano celebrando a força e a diversidade do brega recifense, em uma edição especial. A festa acontece nesta quinta (19), véspera de feriado, a partir das 22h, no tradicional Clube das Pás, no Recife, e terá como grandes estrelas da noite Sheldon e Nega do Babado. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Shotgun.

Referências de diferentes momentos do brega pernambucano, os dois artistas prometem apresentações marcadas por sucessos. A programação também conta com a DJ Kananda Px e Boneka, completando o time de atrações de uma noite pensada para reunir diferentes gerações em torno de um dos ritmos mais populares e queridos de Pernambuco.

A escolha do Clube das Pás, espaço histórico da vida cultural e dançante recifense, reforça a proposta do BBC de valorizar a identidade popular do brega e celebrar sua presença nas pistas, nas ruas e na memória afetiva do público. Ao longo de seu primeiro ano, o projeto vem consolidando a conexão entre a irreverência da Casa Bacurau e a paixão dos pernambucanos por músicas que atravessam gerações.

SERVIÇO:

Bacurau Brega Clube – 1 ano, com Sheldon, Nega do Babado, Kananda Px e Boneka

Quando: 19 de novembro, véspera de feriado, a partir das 22h.

Onde: Clube das Pás (Rua Odorico Mendes, 263 – Campo Grande, Recife)

Ingressos a partir de R$50, na plataforma Shotgun



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