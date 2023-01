A- A+

MÚSICA Sheldon grava DVD no Clube Português; saiba quando Gravação vai reunir convidados se será o 3° DVD do cantor pernambucano

O cantor pernambucano Sheldon vai celebrar seus 17 anos de carreira com show no Clube Português, ocasião em que gravará o seu 3° DVD. O show, que promete reunir no palco outros nomes da música, está marcado para o próximo dia 4 de março.

No repertório, clássicos da carreira de Sheldon, o Diamante Negro, e canções inéditas. No palco, acompanham Sheldon nomes como Troinha, Neiff e Banda Sentimentos.





Os ingressos, a partir de R$ 50, podem ser adquiridos em diversos pontos de venda: sites Bilheteria Digital e Ingresso Prime, além das lojas Ticket Folia, Esposende, Nilton Moda Surf, Tropical e na bilheteria do clube.





SERVIÇO

Gravação do DVD Sheldon

Onde: Clube Português

Quando: Dia 4 de março, às 20h

Ingressos nos sites Bilheteria Digital e Ingressos Prime e lojas Esposende, Ticket Folia, Nilton Moda Surf, Lojas Tropical e Clube Português.

Av. Conselheiro Rosa e Silva, 172, Graças

Informações: 3231-5400 / 9.8492-1179

