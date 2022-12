Sheldon lança "Segura o Trem", música gravada em parceria com Márcio Victor

A- A+

O cantor pernambucano Sheldon lança, nesta sexta-feira (30), o clipe de “Segura o Trem”. Gravada em parceria com Márcio Victor, da banda Psirico, a música é a aposta do artista para o verão.





Mistura de pagode com brega-funk, a canção já está disponível nas plataformas de áudio e ganhou uma versão em vídeo. O clipe foi gravado no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife, com a participação dos moradores do local.

"Essa é uma grande parceira que chegou para a gente reunir nossos ritmos num só sucesso, pensado para ser um hit do verão. Para isso, nada melhor que gravar também o clipe numa das maiores comunidades do Recife, ao lado do povo e com o calor do povo", afirma Sheldon.



“Segura o Trem” é de autoria dos pernambucanos Allefy e Davi Marques. A dupla é responsável por hits gravados por vários artistas, como “Coração Maloqueiro” (Mano Walter e MC Bruninho), “Saliênciazinha” (Dynho Alves), “Balançando o Rabetão” (Gabriel Diniz) e “Vamos para a Praia” (Zé Cantor).

