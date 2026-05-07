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ARTES VISUAIS Shell Osmo transforma memórias ribeirinhas em exposição sobre pertencimento e resistência Mostra "Garateia: onde ancora a memória" ocupa simultaneamente o Mamam e o Cais do Sertão com obras inspiradas nas margens da bacia do Pina e na vida das comunidades ligadas aos rios

O artista visual Shell Osmo estreia, neste fim de semana, a exposição “Garateia: onde ancora a memória”, projeto que reúne mais de 30 obras inéditas entre pinturas, esculturas, instalações e objetos.

A mostra será apresentada simultaneamente no Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam) e no Cais do Sertão, propondo uma reflexão sobre memória, pertencimento e sobrevivência a partir das experiências das comunidades ribeirinhas da bacia do Pina, no Recife.

Rios, território e memória

Construída a partir da relação do artista com uma pequena ilha situada na área interna da bacia do Pina, próxima ao bairro de Afogados, a exposição transforma experiências ligadas à pesca artesanal e à vida às margens dos rios em narrativa visual e política.

O título faz referência à garateia, ferramenta utilizada tanto para fisgar peixes quanto para ancorar embarcações, símbolo que atravessa toda a proposta curatorial.

Criado na comunidade do Bode, no Pina, Shell Osmo desenvolve há mais de uma década projetos ligados à arte e à transformação social.

Em “Garateia”, ele aborda temas como saudade, deslocamento, urbanização, afeto e permanência, além de chamar atenção para questões relacionadas à especulação imobiliária e às remoções de populações ribeirinhas.

“É sobre os lugares que permanecem dentro da gente, mesmo quando desaparecem fisicamente”, afirma o artista. “O território não é só onde se vive, é onde se constrói quem somos.”

Obras inéditas ocupam dois museus no centro do Recife

Com curadoria de Rebecca França, a mostra reúne trabalhos como “O Portuário”, “Vado”, “Mareando”, “Xié” e “Identidade Farol”.

As produções utilizam técnicas variadas, incluindo grafitti, assemblage, muralismo, pintura acrílica e esculturas feitas com madeira, resina e gesso.

A exposição também apresenta a primeira instalação sonora desenvolvida por Shell Osmo, criada em parceria com a pesquisadora Maria Rocha.

Segundo Rebecca França, o conceito de “margem” estrutura a exposição em diferentes dimensões – geográfica, social, ecológica e afetiva. Para a curadora, a obra do artista estabelece conexões entre memória, travessia e experiência urbana.

No Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães, a abertura ocorre no sábado (9), às 15h, com visitação até 19 de julho.

Já no Museu Cais do Sertão, a estreia será no domingo (10), também às 15h, permanecendo em cartaz até 7 de junho.

A exposição conta com recursos de acessibilidade comunicacional e tem realização da Experimento Produções e do Umbral das Artes, com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura do Recife.

SERVIÇO

"Garateia: Onde ancora a memória", de Shell Osmo

Instagram: @shell.osmo

Quando: 9 de maio (abertura) a 19 de julho

Onde: Mamam (Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães) - Rua da Aurora, 265, Boa Vista - Recife-PE

Horários e dias de funcionamento: 12h às 18h (terça-feira a sexta-feira), e das 13h às 17h (aos sábados e domingos)

Entrada gratuita

Instagram: @mamamrecife

Quando: 10 de maio (abertura) a 7 de junho

Onde: Museu Cais do Sertão (3º andar / sala Moxotó) - Armazém 10/Avenida Alfredo Lisboa, s/n, Bairro do Recife - Recife-PE

Horários e dias de funcionamento: 10h às 16h (de terça-feira a sexta-feira); 13h às 18h (sábado e domingo); toda última quinta-feira do mês o horário é estendido das 10h às 20h

Entrada gratuita

Instagram: @caisdosertao

* Com informações da assessoria



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