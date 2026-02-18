A- A+

FAMOSOS Shia LaBeouf e Mia Goth se separaram secretamente há um ano, diz jornal Ator foi preso durante carnaval de Nova Orleans; americano e britânica, neta da atriz brasileira Maria Gladys, têm uma filha

Shia LaBeouf, que foi preso durante o carnaval de Nova Orleans depois de "aterrorizar a cidade", não está mais casado com Mia Goth há um ano, segundo a coluna Page Six, do jornal The New York Post. Ele e a atriz britânica, neta da brasileira Maria Gladys, têm uma filha, Isabel, nascida em 2022.

Segundo jornal, não se sabe se eles chegaram a entrar com pedido de divórcio, mas, desde a separação, o ator se mudou para Nova Orleans para ficar mais perto de parentes.

Shia e Mia no set de "Ninfomaníaca: Volume 2", em 2013, e se casaram em outubro de 2016, em Las Vegas numa cerimônia comandada por um sósia de Elvis Presley. A primeira separação dos dois foi em setembro de 2018. Mas, em março de 2020, já estavam juntos novamente.

"Ela salvou a p**** da minha vida", disse ele no podcast do ator Jon Bernthal. "Ela estava presente num momento em que eu não merecia ter ninguém. Ela me deu esperança quando eu já estava completamente sem forças”.

O que aconteceu com Shia LaBeouf

Preso nas primeiras horas da terça-feira de carnaval, o ator vinha "aterrorizando a cidade" de Nova Orleans desde a última quinta-feira, segundo reportagem da The Hollywood Reporter, que ouviu vários funcionários de bares que tiveram contato com ele.

LaBeouf foi preso quando um funcionário de um bar tentou retirá-lo do local. Já na rua, ele teria atingido um homem várias vezes com os punhos fechados, segundo a polícia. Depois disso, saiu, mas voltou ainda mais agressivo, batendo novamente no homem e atingindo outra pessoa até a chegada dos policiais.

Depois de ser atendido num hospital, Shia LaBeouf foi preso, mas foi liberado à tarde com o compromisso de comparecer a outras audiências. A próxima é no dia 19 de março.

