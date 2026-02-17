A- A+

Celebridades Shia LaBeouf é preso após se envolver em briga em festa de carnaval nos EUA Ator de 'Transformers', casado com Mia Goth, chegou a ser escoltado para fora de bar e atendimento por médicos

Shia LaBeouf foi preso nesta terça-feira (17) depois de se envolver em uma briga em um bar durante o Mardi Gras, uma festa de carnaval em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

Durante a confusão, o ator, conhecido por integrar o elenco de “Transformers”, teria agredido outras pessoas, segundo registros das denúncias obtidas pelo site americano TMZ.

No local, o artista também recebeu atendimento médico. Não há informações até o momento sobre o que teria motivado a ocorrência.

Na ocasião, LaBeouf saiu escoltado por seguranças do bar, mas continuou a brigar fora das dependências do estabelecimento.

De acordo com o TMZ, o ator deve responder judicialmente por duas acusações de lesão corporal leve.

Casado com Mia Goth — neta da atriz brasileira Maria Gladys —, LaBeouf coleciona episódios polêmicos, muitos deles associados ao abuso de substâncias e a questões de saúde mental. Em 2007, foi detido após ameaçar um vizinho com uma faca.

No ano seguinte, acabou preso por dirigir sob efeito de álcool e se envolver em um acidente de trânsito.

Em 2014, voltou a ser levado sob custódia por tumulto em um teatro. Três anos depois, foi preso na Geórgia por embriaguez em público e má conduta.

Depois, acabou encaminhado a uma clínica de reabilitação por decisão judicial, após mais um episódio de confusão nas ruas. Em 2020, foi alvo de outra acusação de agressão física.

