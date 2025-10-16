A- A+

casacor 2025 Shirley Bastos estreia na Casacor Pernambuco com dois ambientes; confira Arquiteta pernambucana propõe contemplação em hall e banheiro social da mostra

Com 35 espaços expositivos, a Casacor Pernambuco 2025, em cartaz até o dia 30 de novembro no Complexo Niágara S.A., no Bairro do Recife, acontece sob o tema “Semear Sonhos”.

Estreante na maior mostra de arquitetura e design do Brasil, a arquiteta Shirley Bastos assina dois ambientes - o banheiro funcional do 2º piso do edifício histórico e o hall que antece o cômodo.

A profissional destaca que estar na Casacor Pernambuco, além de enriquecer o portfólio, confere visibilidade e credibilidade ao arquiteto. Shirley comanda o escritório de arquitetura e construção que leva o seu nome, com sede o bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife.

Verde e toques de laranja formam a paleta do banheiro. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Concepção

Em ambos os ambientes, o verde é o tom dominante, pois Bastos queria que o visitante se sentisse o mais próximo da natureza possível.

O contraste dos pisos também ajuda a criar o destaque entre banheiro e o hall: um é revestido por cerâmica de piscina na cor verde, já no hall a profissional manteve o taco original do cômodo, meio gasto, mas preservado, um toque super charmoso.

Um toque laranja aqui e acolá completa a paleta que Shirley Bastos adotou para o banheiro de uso do público.

O hall é clean e confortável. Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Exclusivo

Mas é o papel de parede, com textura de pintura em tela, pintado à mão por Dominique Jardy, retratando uma floresta, o elemento compositivo mais exuberante da ambientação assinada por Bastos, até mesmo porque ele interliga os dois ambientes.

No hall, um sofá e um tapete em tom off-white - este último desenhado pela própria arquiteta e confeccionado pelo time Adroaldo Tapetes do Mundom se unem em harmonia com peças do século 15, como a poltrona de canto, obra de Suely Brasileiro e objetos religiosos de seu acervo pessoal.

O resultado é um espaço leve, que convida à contemplação.



SERVIÇO

Casacor Pernambuco 2025

Quando: em cartaz até 30 de novembro

Onde: Complexo Niágara S.A. – Esquina da Av. Rio Branco com a Rua do Apolo, Bairro do Recife, Recife-PE

Ingressos: R$ 90 (com meia-entrada garantida por lei), à venda em appcasacor

Funcionamento:

Ambientes (1º e 2º pavimentos): terça a sábado, das 14h às 22h (bilheteria até 21h); domingos e feriados, das 12h às 20h (bilheteria até 19h)

Operações gratuitas (bar, café, restaurante e espaço de eventos): terça a sábado, das 12h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h

Informações: @casacorpeoficial

