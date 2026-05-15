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MUNDO GEEK Shopping Boa Vista recebe "Esquenta" do Orgulho Nerd Power-Kon neste fim de semana Evento gratuito reúne concursos, apresentações, feira geek e atrações ligadas à cultura pop no centro do Recife

O universo geek vai tomar conta do Shopping Boa Vista neste sábado e domingo (16 e 17), durante o “Esquenta do 15º Orgulho Nerd Power-Kon”.

Com acesso gratuito, a programação será realizada das 11h às 20h, na Praça de Alimentação da 3ª Etapa do centro de compras, reunindo atividades voltadas aos fãs da cultura pop.

Entre as atrações previstas estão disputas de cosplay – incluindo a tradicional categoria Cospobre –, apresentações de talentos, karaokê, concurso de sósias e a Arena K-Pop.

O público também poderá conferir uma edição da Feira do Empreendedor Geek, que contará com expositores de diferentes estados oferecendo produtos ligados ao universo nerd, como colecionáveis, roupas, games e acessórios.

A programação ainda inclui uma competição de imitadores de Michael Jackson, a Expo Star Wars, com peças raras relacionadas à franquia, e espaços dedicados aos jogos eletrônicos em sistema free play.

A agenda completa das atividades pode ser consultada no perfil oficial do evento no Instagram.

Promovido pela Cidadão Kelmer Produções, o encontro integra a segunda etapa da trilogia do Orgulho Nerd Power-Kon, inserida na turnê “Saga do Multiverso Power-Kon Tour”.

À frente da iniciativa, Kelmer Luciano destaca a proposta do projeto. “É um evento autêntico, feito de fãs para fãs, que celebra a cultura pop e fomenta fortemente o empreendedorismo local para o centro do Recife”, afirma.



SERVIÇO

Esquenta do 15º Orgulho Nerd Power-Kon

Quando: Sábado (16) e domingo (17), das 11h às 20h

Onde: Shopping Boa Vista/3ª etapa - Rua do Giriquiti, 48, Boa Vista - Recife-PE

Acesso gratuito

Instagram: @powerkonrecife

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