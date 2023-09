A- A+

Artesanato Shopping Boa Vista recebe feira de artesanato internacional ExpoAsiaBrasil, a partir desta sexta (1& Feira conta com a participação de 14 expositores, do Brasil, Índia, Peru, Tailândia e Senegal

A riqueza e a beleza cultural do oriente e do ocidente se encontram no Shopping Boa Vista, a partir desta sexta-feira (1º), com a feira de artesanato ExpoAsiaBrasil. O evento tem entrada gratuita e ocorre até 15 de outubro, na Praça de Eventos do centro de compras, conforme o horário de funcionamento do shopping.

A ExpoAsiaBrasil conta com a participação de 14 expositores, do Brasil, Índia, Peru, Tailândia e Senegal. Durante o evento, será possível encontrar itens variados, a exemplo de acessórios, artigos de decoração, roupas e alimentos. Entre os artigos que prometem chamar a atenção do público estão as vestimentas tradicionais indianas e senegalesas, o artesanato peruano e os doces artesanais mineiros. Há produtos com valores a partir de cinco reais.

A ExpoAsiaBrasil é uma promoção da loja O Templo, com apoio do Shopping Boa Vista. Esta é a terceira edição da feira no centro de compras.



Veja também

