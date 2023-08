Shopping Boa Vista recebe pela primeira vez o feirão geek Power-Kon; confira detalhes

A- A+

De 18 a 20 de agosto, o Shopping Boa Vista recebe a edição comemorativa de nove anos do feirão geek Power-Kon. O tema da vez é “Multiversos Paralelos” e mistura super-heróis do cinema e quadrinhos com os personagens dos animes e mangás. A feira tem entrada gratuita e ocorre na praça de eventos do centro de compras.

O Power-Kon irá levar ao público estandes com artigos relacionados a cultura pop. A programação do evento terá ainda apresentações musicais e de dança, stands com revistas em quadrinhos, mangás, desfile de cosplay com o tema One Piece e festival de games.

O Power-Kon tem entrada gratuita, mas os visitantes podem realizar uma ação social doando um quilo de alimento não perecível. Os donativos serão entregues pela organização do evento para instituições de apoio a famílias carentes do Recife. O feirão geek é uma iniciativa do produtor Kelmer Luciano.

Serviço

Feirão Geek Power-Kon

Quando: De 18 a 20 de agosto

Onde: Praça de Eventos do Shopping Boa Vista

Mais informações: @powerkonrecife

Veja também

CINEMA Amizade com Júlia Lemmertz ajudou Cláudia Abreu em "Tempos de Barbárie"; confira entrevista