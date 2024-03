Shopping Carpina promove programação gratuita neste mês de março

A- A+

Com o mês de março repleto de atividades, o Shopping Carpina celebra cinco anos da sua inauguração, além de comemorar o Dia Internacional da Mulher e a Páscoa. O centro comercial da cidade localizada na Zona da Mata Norte pernambucana tem agenda gratuita de shows, oficinas e exposições planejadas para os dias 8, 24, 28, 30 e 31, com programação em diversos horários.

A primeira celebração acontece nesta sexta-feira (8), com Rayanne Lima se apresentando, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. A cantora faz show com clássicos do MPB, na praça de alimentação, a partir das 19h.

No domingo (24), a atividade é voltada para os amantes de carros, com o Brother's Club de Carpina, além da presença de diversas equipes automotivas da região, no 4º Encontro de Carros Rebaixados e Customizados. O evento começa ao meio-dia, no estacionamento alternativo, e a entrada é 1kg de alimento não perecível.



Para celebrar o aniversário de cinco anos do Shopping Carpina, Rodrigo RR canta no dia 28, a partir das 19h, na praça de alimentação.

Para encerrar a programação, nos dias 30 e 31, o shopping comemora a Semana Santa, promovendo o ''Conto de Páscoa'', a partir das 14h, comandado pelo contador de histórias Ponttinho, com a participação do Senhor Coelho. O restante da atividade segue sob o comando da turma da Recrearte, com brincadeiras e pinturas faciais de coelho.

Serviço:

Shows, oficinas e exposições entre as atrações gratuitas do aniversário do Shopping Carpina

Quando: 8, 24, 28,30 e 31 de março (horário diversos)

Onde: Shopping Carpina - Rodovia PE-041, km 2, Bairro Novo, Carpina-PE

Acesso gratuito



