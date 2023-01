Shopping Carpina tem programação gratuita de férias com contação de histórias e brincadeiras

A- A+

O Shopping Carpina, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, tem programação especial de férias ao longo do mês de janeiro. As atividades são gratuitas e acontecerão no sábado (14), no sábado (21), no sábado (28) e no domingo (29). Contação de histórias e espetáculo musical estão entre os atrativos.

O artista escalado para garantir animação durante os finais de semana de férias é o cantor e contador de histórias para crianças, Henrique Pontes, conhecido como Ponttinho.

“O palco será preenchido de músicas, brincadeiras e histórias com direito a diversos elementos cênicos. A cada sábado uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato através de seus livros ‘Viagem ao Céu’, ‘Memórias de Emília’ e ‘As Reinações de Narizinho’, detalha o artista.

“Estamos apostando neste mês de férias em atividades lúdicas, repletas de cultura não só para crianças, mas para todas as famílias”, conta a superintendente do Shopping Carpina, Maria Paula.

Confira a programação completa:

14 de janeiro: ‘Viagem ao Céu’ (contação de histórias)

21 de janeiro: ‘Memórias de Emília’ (contação de história)

28 de janeiro: ‘As Reinações de Narizinho’ (contação de histórias)

29 de janeiro: Cantigas (espetáculo musical)

Veja também

Cinema "Megalopolis" de Coppola enfrenta crise financeira e demissões em massa, diz imprensa americana