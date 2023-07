Shopping Costa Dourada agita fim de férias no Cabo de Santo Agostinho; confira a programação

A- A+

O Shopping Costa Dourada continua no modo férias nesses últimos dias do mês de julho. Entre as atrações que podem ser curtidas por meninos e meninas está o Parque do Pac-Man, montado na Praça de Eventos do centro de compras. Até 13 de agosto, a garotada pode se divertir em brincadeiras como piscina de bolinhas, cama elástica, circuito de obstáculos e tobogã.

Os ingressos para o Parque do Pac-Mac estão à venda no local pelos valores de R$ 20, para 15 minutos de brincadeira; R$ 30, para 30 minutos; e R$ 50, para que as crianças possam brincar sem contagem de tempo (válido apenas de segunda a sexta-feira). Os clientes que fizerem R$ 250 em compras nas lojas do Costa Dourada têm direito a 50% de desconto no valor do ingresso. Já os clientes do Clube de Vantagens Costa Dourada ganham 10 minutos a mais de brincadeira, independente do pacote escolhido.

As crianças podem ainda curtir o Clubinho da Isa. A atração é formada por salão de festas e parquinho com atividades como pinturas, brinquedos e piscina de bolinhas. É voltado para crianças de 6 meses a 12 anos. O Clubinho conta ainda com Espaço Baby, para crianças menores de 3 anos, que devem estar acompanhadas de um adulto responsável. O Clubinho da Isa funciona conforme o horário do Costa Dourada. O ingresso tem o valor de R$ 30 e dá direito a 30 minutos de permanência no local.

O Shopping Costa Dourada também traz as grandes estreias do cinema. São quatro salas ao todo, que estão exibindo aqueles que podem ser considerados os protagonistas do maior duelo da sétima arte dos últimos anos: Barbie e Oppenheimer. Os filmes podem ser vistos na versão dublada, em horários diversos. As salas dos Cinemas Costa Dourada exibem ainda os filmes “Missão Impossível: Acerto de Contas Parte 1”, “Elementos”, “Sobrenatural: A Porta Vermelha” e “Os Aventureiros - A Origem”. A programação, com os horários e preços de ingressos, está disponível no site do centro de compras.









