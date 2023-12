Shopping Costa Dourada promove show gratuito da cantora Sandra Mello; confira

A- A+

O forró das antigas toma conta do Shopping Costa Dourada neste fim de semana com o show gratuito que a cantora Sandra Mello realiza, sábado (23), a partir das 18h30, na Praça de Alimentação do centro de compras. A apresentação da Diva faz parte da programação do projeto musical Som na Praça.

O repertório do show será formado por forrós de sucesso antigos e atuais, mas sem abrir mão de canções de outros estilos. “O público pode esperar um show com música boa, repertório diversificado e animação”, adianta Sandra Mello. A artista já conta com 22 anos de atuação no mundo musical, além de dois CDs gravados.

