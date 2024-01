Shopping em Camaragibe promove aulas gratuitas de frevo nos próximos sábados

A- A+

Quer aprender frevo ou até "desenferrujar" o corpo no ritmo, para se preparar a folia? Neste sábado (13) e nos três próximos (20 e 27 de janeiro e 3 de fevereiro), haverá aulas gratuitas de frevo no Camará Shopping, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife.



As aulas, com início às 17h30, serão ministradas pelo professor de dança Neguinho do Frevo, no piso L3 do shopping.

Para participar, não é necessário inscrição prévia - basta comparecer ao local no horário marcado.



Segundo o shopping, as aulas são abertas para todas as idades, desde crianças a partir de 6 anos até idosos.



As aulas integram o projeto "Frevando nas Praças", de Neguinho do Frevo, que possui 35 anos dedicados ao ensino de danças populares.

O projeto já passou pelo Recife, por São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e Olinda.

