Cinema Shopping ETC recebe mostra de cinema italiano nesta quarta-feira (28); saiba mais Mostra acontece em clima de comemoração pela 10ª edição realizada no Brasil

O Shopping ETC recebe nesta quarta-feira (28) a 8 ½ Festa do Cinema Italiano. Este ano, a mostra acontece em clima de comemoração pela sua 10ª edição realizada no Brasil, e traz uma curadoria especial com alguns dos filmes italianos mais aclamados dos últimos anos - a maioria, inéditos no país.

O evento acontece também em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Vitória, Salvador, Fortaleza, Aracaju, Maceió, Natal, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Niterói, Búzios e Volta Redonda, Aracajú (SE), Maceió (AL) e Volta Redonda (RJ).

Entre as obras exibidas no Recife estão: "Jogada de amor", de Riccardo Milani; "A Estranha Comédia da Vida", de Roberto Andò; "Caravaggio - A Alma e o Sangue de Jesus", de Garces Lambert; "Onde a vida começa", de Stéphane Freiss; "Nostalgia", de Mario Martone'; "Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto; "Sergio Leone - O Italiano que inventou a América", de Francesco Zippel; e "Mundo Cão", de Alessandro Celli.

Filmes, horários e ingressos estão disponíveis através do site do festival.

SERVIÇO

8 ½ Festa do Cinema Italiano

Quando: Quarta-feira (28)

Onde: Shopping ETC

Ingressos: A partir de R$ 16 no site do festival ou dos cinemas Moviemax.

