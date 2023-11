A- A+

MÚSICA Shopping Guararapes celebra aniversário com show de Guilherme Arantes Cantor e compositor se apresenta neste sábado (11), em comemoração aos 30 anos do mall

As três décadas do Shopping Guararapes - mall localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife (RMR) - serão celebradas com show de um dos veteranos da Música Popular Brasileira (MPB), o cantor e compositor paulista Guilherme Arantes.









Com ingressos esgotados - e renda revertida para instituições sociais - o show está marcado para o próximo sábado (11), às 18h, no piso G3 (Edifício Garagem).



Quem não conseguiu adquirir os bilhetes poderá acompanhar gratuitamente a apresentação via telão que será disponibilizado na Praça de Alimentação do shopping.

Serviço

Show de Guilherme Arantes - Aniversário do Shopping Guararapes

Quando: Sábado (11), 18h

Onde: Shopping Guararapes (Piso G3 - Edifício Garagem) - Av. Barreto de Menezes, 800, Piedade, Jaboatão

Transmissão gratuito em telão na Praça de Alimentação

Veja também

Cultura Maciel Salú estreia novo disco no Recife em show solidário para ajudar crianças com deficiência