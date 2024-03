A- A+

pernambuco Piquenique das princesas: shopping Guararapes será palco de experiência inspirada nos contos de fada Com sessões diárias, evento conta com apresentações de princesas, pocket show e um piquenique para as crianças

O Shopping Guararapes, localizado em Piedade, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, será palco de uma experiência lúdica para o público infantil neste final de semana.



Com um cenário inspirado nos contos de fada montado no corredor da Riachuelo, crianças entre 2 a 12 anos poderão aproveitar de apresentações de princesas, pocket show e a um piquenique.

Serão disponibilizadas seis sessões diárias, de 30 a 40 minutos, nestes sábado (2) e domingo (3), das 14h às 19h.

Os ingressos, disponíveis no site da Sympla por R$ 30 por criança, dão direito a uma acompanhante responsável maior de 18 anos e um kit de lanche especial.

Um elenco de sete personagens - duas princesas, uma fada, uma rainha, um rei, um príncipe e um bobo da corte - guiarão as crianças durante a experiência.

No encontro, as crianças serão envolvidas por contação de histórias, pocket show, fotos com os personagens e um delicioso piquenique, tudo num ambiente cenográfico lúdico.

Serviço

Local: Corredor da Riachuelo do Shopping Guararapes

Data: sábado (2) e domingo (3)

Horário: 14h às 19h

Valor: R$ 30 (criança, com direito a acompanhante)



