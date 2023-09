A- A+

Cultura Shopping Patteo Olinda promove Festival de Dança e Cultura neste fim de semana; confira programação Projeto acontece nos dias 22, 23 e 24 de setembro e contará com apresentações abertas ao público de grupos, escolas e artistas pernambucanos, na varanda panorâmica do centro de compras

O Shopping Patteo Olinda será palco, nos dias 22, 23 e 24 de setembro, da primeira edição do Festival de Dança e Cultura, com apresentações gratuitas na varanda panorâmica. De sexta até domingo, grupos e cias, além de artistas solo do estado, vão se apresentar para o público do centro de compras, no piso L3, exaltando as manifestações culturais tradicionais e contemporâneas. O Shopping Patteo Olinda está localizado na Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, nº 225, em Casa Caiada.

Na sexta-feira (22), a programação do Festival de Dança e Cultura do Shopping Patteo Olinda terá início às 18h, com apresentação do grupo olindense Coco da Liberdade, homenageando a diversidade rítmica da cultura popular brasileira e da música afro. Em seguida, acontecem as apresentações de dança, com encerramento às 20h.

No sábado (23), às 16h, o grupo Ciranda Cobiçada, que é integrante da Associação dos Cirandeiros do Estado de Pernambuco, abre a programação com o ritmo que é reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil. Às 18h, a Companhia de Frevo Brasil por Dança, que há mais de 30 anos exalta o frevo em Olinda, leva um pouco do Carnaval para o centro de compras.

Fechando a programação do primeiro Festival de Dança e Cultura do Shopping Patteo Olinda, no domingo (24), às 16h, os Brincantes da Ladeira levam mais frevo para animar os clientes. E às 18h, a quadrilha Mirim Evolução apresenta o melhor do xaxado.

Nos dois dias, às 17h e às 19h, também haverá apresentações de grupos e cias, com encerramento às 20h. Entre os participantes estarão Pina Ballet Hall, SD Ballet, Allegro - Escola de Dança e Arte, Espaço Zambak, Criativo Espaço de Arte, Espaço e Grupo Endança, Grupo Dançando Por Dentro, Ballet Raquel Souza, entre outros.

"Esta será a primeira edição de um projeto que vai entrar para o calendário fixo de eventos do Shopping Patteo Olinda. É a nossa forma de celebrar e incentivar ainda mais a cultura pernambucana, transformando o mall em um palco vibrante de dança, música e alegria", afirma a gerente de Marketing Rebeca Amado.

Confira a programação completa das apresentações do Festival de Dança e Cultura do Shopping Patteo Olinda:

Sexta-feira (22/09)



Allegro Escola de dança e Arte

Pina Ballet Hall

Dikaios Estúdio de Dança

Studio Oito de Dança

Colégio Anglo Líder

Renata Ramos

Pinho Fidelis

Ballet Encantado

Colégio Santa Emília

Studio de Dança Jacqueline Nunes

Escola Erica Nunes

Sábado (23/09)



Allegro Escola de Dança e Arte

Cia Johari

Lunar Studio de Danças

Espaço e Grupo Endança

Studio de Dança Jacqueline Nunes

Criativo Espaço de Arte

Fernanda Viterbo

Nefertiti Studio de Danças

Cia Maktub PE

Ballet Raquel Souza

Ballet Julya Beatryz

Grupo Dançando Por Dentro

Studio Claudia Vieira

Domingo (24/09)

Allegro Escola de Dança e Arte

Evelyne Almeida Dança de Salão

Ballet Cris Barbosa

Luana Santina de Lira

Studio no Passo da Dança

Grupo Remate Flamengo

Espaço Angélica Veloso

RG Movimentos

Ímpar Núcleo de Dança

Hellaynne Sampaio

Carla Santana

Sanlyn

Mayara Narin

Espaço Zambak

Anuar laboratório de Dança

Ciganas Viajantes no Tempo

SD Ballet

