Carnaval 2023 Shopping Patteo tem desfile de agremiações, shows e carnaval pet neste fim de semana A programação de Carnaval do centro de compras conta ainda com shows de Maestro Spok, Marrom Brasileiro e Nena Queiroga

O Shopping Patteo Olinda está recebendo uma programação especial de Carnaval para todas as idades durante o mês de fevereiro. Neste final de semana, haverá desfiles de agremiações olindenses, banda, carnaval para os pets e outras atrações gratuitas.

No sábado (11), o centro de compras recebe um desfile das tradicionais agremiações Elefante, Cariri e Trinca de Ás, a partir das 17h, seguido da apresentação de Fabinho Pontes & Banda e DJ, às 19h.

Já no domingo, a programação será especial para os pets, com o CarnaPet, às 17h. Também haverá muita música com show de Fabinho Pontes & Banda e DJ a partir das 19h. Na próxima semana, entre os dias 14 e 16 de fevereiro, escolas de Olinda e região se apresentam, sempre a partir das 13h.

Na quarta-feira (15), o Maestro Spok se apresenta na Praça de Eventos do shopping, às 20h, e no dia 16 de fevereiro será a vez de Marrom Brasileiro levar seu show para o público do centro de compras, no mesmo horário. A extensa programação segue na sexta-feira pré-carnaval, dia 17 de fevereiro, com show de Nena Queiroga aninando os foliões a partir das 20h.

Durante o período oficial de Carnaval, do sábado, 18 de fevereiro, até a terça-feira, 21 de fevereiro, terá programação especial para os pequenos com bailinho infantil, sempre a partir das 15h, com recreação, orquestra de frevo e DJ. No sábado, dia 18, haverá ainda a banda Canta Coquinhos animando as crianças e famílias, e na segunda-feira, dia 20, Ilana Ventura e banda se apresentam para os pequenos foliões.

Todas as atrações acontecem na Praça de Eventos do piso térreo, com entrada gratuita.

Confira a programação completa:

• 11/02 (sábado): 17h – Desfile das Agremiações de Olinda (Elefante, Cariri e Trinca de Ás) | 19h – Fabinho Pontes & Banda e DJ;

• 12/02 (domingo): 17h – CarnaPet | 19h – Fabinho Pontes & Banda e DJ;

• 14, 15/02 (terça e quarta-feira): 13h – Apresentações Escolares;

• 15/02 (quarta-feira): 20h – Maestro Spok;

• 16/02 (quinta-feira): 13h – Apresentações Escolares| 19h – Fabinho Pontes & Banda | 20h – Marrom Brasileiro;

• 17/02 (sexta-feira): 19h – Fabinho Pontes & Banda | 20h – Nena Queiroga;

• 18/02 (sábado): 15h – Banda Canta Coquinhos | Bailinho Infantil (Recreação, Orquestra e DJ);

• 19/02 (domingo): 15h – Bailinho Infantil (Recreação, Orquestra e DJ);

• 20/02 (segunda-feira): 15h – Ilana Ventura e Banda | Bailinho Infantil (Recreação, Orquestra e DJ);

• 21/02 (terça-feira): 15h – Bailinho Infantil (Recreação, Orquestra e DJ).

Horário de funcionamento - Durante o período de Carnaval, o Shopping Patteo Olinda vai funcionar em horário especial. No sábado, 18 de fevereiro, todas as operações funcionam das 9h às 19h. No domingo, na segunda e na terça-feira de Carnaval, dias 19, 20 e 21 de fevereiro, o horário de funcionamento será das 12h às 20h. E na Quarta-Feira de Cinzas, 22 de fevereiro, o horário será das 12h às 22h. Cinépolis, Smart Fit, Base Cross Fit e operações de serviços funcionam conforme programação própria.

