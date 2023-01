Shopping preparam programoção de férias em janeiro

A- A+

Durante o mês de janeiro, por conta das férias e recessos, os shoppings centers costumam receber mais pessoas que o normal. Por conta disso, programações e atrações para todos, em especial as crianças, são contempladas dentro de suas praças de alimentação e halls. Confira algumas programações entre os maiores shoppings do Recife e RMR.

Shopping Patteo Olinda

Para as férias de janeiro, o Shopping Patteo Olinda preparou uma programação para a criançada. A “Fantástico Mundo das Pipocas”, montada na Praça de Eventos do piso térreo, promete diversão até o dia 05 de fevereiro.

No “Fantástico Mundo das Pipocas”, os pequenos vão encontrar um brinquedo inflável gigante em formato de balde de pipoca, piscina de bolinhas, além de kids play com brinquedão, escorrego e cama elástica. No inflável, podem brincar crianças com idades entre 4 e 12 anos.

No kids play, a idade mínima é de 2 anos. Menores de quatro anos só poderão entrar acompanhados de um responsável. Para brincar no “Fantástico Mundo das Pipocas”, os ingressos custam a partir de R$40 para 30 minutos na atração. A entrada com tempo livre custa R$70.

Caruaru Shopping

O Caruaru Shopping estará realizando, a partir do dia 10 de janeiro, a exposição Arte em Telas. A mostra acontecerá próximo à Praça de Alimentação, de acordo com o horário de funcionamento do centro de compras e convivência. A entrada é gratuita. São artistas de vários estados incluindo Ceará, Paraná e o Maranhão.

"Essas telas também estarão à venda e é uma excelente oportunidade para quem pretende transformar o ambiente da sua casa ou de onde você trabalha", afirmou Cleide Santos, gerente de Eventos.

Shopping Carpina

O Shopping Carpina, na Mata Norte, promove uma programação gratuita para toda família. As atividades acontecerão no sábado (14), no sábado (21), no sábado (28) e no domingo (29). Contação de histórias e espetáculo musical estão entre os atrativos do evento ‘Contos de Férias.’

“O objetivo da programação é incentivar a leitura na vida das crianças. Estamos apostando neste mês de férias em atividades lúdicas, repletas de cultura não só para crianças, mas para todas as famílias”, conta Maria Paula, superintendente do Shopping Carpina.

Ainda segundo ela, o período aquece a economia do centro de compras com a movimentação do público da região da mata norte, além da oferta de atrações de lazer.

O artista escalado para garantir animação durante os finais de semana de férias é o cantor e contador de histórias para crianças, Henrique Pontes, conhecido como Ponttinho.

“O palco será preenchido de músicas, brincadeiras e histórias com direito a diversos elementos cênicos. A cada sábado uma homenagem ao escritor Monteiro Lobato através de seus livros ‘Viagem ao Céu’, ‘Memórias de Emília’ e ‘As Reinações de Narizinho’, detalha o artista.

Camará Shopping

Camará Shopping recebe a atração de férias Fábrica de Doces. No local será possível brincar na piscina de bolinhas e confeitar o seu próprio cupcake, tudo numa mega estrutura tem 20m de pura diversão que ficará na Praça de Eventos no piso L1.

Para se divertir na Fábrica de Doces é necessário que a criança tenha entre 3 e 10 anos e esteja acompanhada de um responsável. Os valores variam, para brincar durante 10 minutos, custa R $10,00, já para passar 30 minutos, o valor passa para R $20,00.



