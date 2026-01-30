A- A+

Carnaval 2026 Shopping Recife inaugura programação e serviços para o Carnaval 2026 Centro comercial oferece, a partir de 31 de janeiro, shows gratuitos, bloco para os pets e oficinas de frevo

De shows gratuitos a bloquinho para os pets, a programação carnavalesca do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, começa neste dia 31 de janeiro, e segue até té a Terça-Feira Gorda (17/02).

Com identidade visual assinada por Guilherme Lira, artista à frente do projeto Ceramiquinho, sob o tema "Recife é mais Carnaval", o mall reúne lojas temáticas para quem deseja investir em fantasias e adereços, além de oferecer oficinas de frevo e apresentações de grandes nomes do Carnaval da cidade.

O shopping também funcionará como ponto de retirada de kits das principais festas da região e de embarque para transporte com destino aos principais polos da folia.

"O Carnaval é uma das festas mais esperadas pelos recifenses e turistas que nos visitam durante a época. Nosso objetivo é oferecer todo o conforto para as famílias que desejam se divertir durante esse período tão bonito, reunindo serviços práticos, uma programação vibrante e atrações para todas as idades e gostos”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.

Confira a programação do Carnaval 2026 do Shopping Recife:

Ensaios do Balancinha

Quando: 31/01 e 1º/02

Horário: 15h30 às 18h

Onde: Pracinha Recife (área externa)

Gratuito

Oficinas de frevo com o Instituto Shopping Recife

Quando: 07/02, 08/02 e 13/02

Horário: 15h30 às 16h30

nde: Praça de Eventos (área interna)

Gratuito

CarnavAu

Quando: 08/02

Horário: a partir das 16h

Onde: ParCão

Gratuito

Shows gratuitos

Sempre a partir das 17h, na Praça de Eventos

07/02 - Almir Rouche

08/02 - Coral Edgard Moraes

13/02 - André Rio

14/02 - Maestro Forró

15/02 - Nena Queiroga

16/02 - A Bandinha

17/02 - Maestro Spok



Mais informações no site do shopping.

*Com informações da assessoria de imprensa

