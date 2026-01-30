Shopping Recife inaugura programação e serviços para o Carnaval 2026
Centro comercial oferece, a partir de 31 de janeiro, shows gratuitos, bloco para os pets e oficinas de frevo
De shows gratuitos a bloquinho para os pets, a programação carnavalesca do Shopping Recife, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, começa neste dia 31 de janeiro, e segue até té a Terça-Feira Gorda (17/02).
Com identidade visual assinada por Guilherme Lira, artista à frente do projeto Ceramiquinho, sob o tema "Recife é mais Carnaval", o mall reúne lojas temáticas para quem deseja investir em fantasias e adereços, além de oferecer oficinas de frevo e apresentações de grandes nomes do Carnaval da cidade.
O shopping também funcionará como ponto de retirada de kits das principais festas da região e de embarque para transporte com destino aos principais polos da folia.
"O Carnaval é uma das festas mais esperadas pelos recifenses e turistas que nos visitam durante a época. Nosso objetivo é oferecer todo o conforto para as famílias que desejam se divertir durante esse período tão bonito, reunindo serviços práticos, uma programação vibrante e atrações para todas as idades e gostos”, destaca Juliana Vilaça, gerente de Marketing do Shopping Recife.
Confira a programação do Carnaval 2026 do Shopping Recife:
Ensaios do Balancinha
Quando: 31/01 e 1º/02
Horário: 15h30 às 18h
Onde: Pracinha Recife (área externa)
Gratuito
Oficinas de frevo com o Instituto Shopping Recife
Quando: 07/02, 08/02 e 13/02
Horário: 15h30 às 16h30
nde: Praça de Eventos (área interna)
Gratuito
CarnavAu
Quando: 08/02
Horário: a partir das 16h
Onde: ParCão
Gratuito
Shows gratuitos
Sempre a partir das 17h, na Praça de Eventos
07/02 - Almir Rouche
08/02 - Coral Edgard Moraes
13/02 - André Rio
14/02 - Maestro Forró
15/02 - Nena Queiroga
16/02 - A Bandinha
17/02 - Maestro Spok
