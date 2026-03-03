A- A+

ARTES E ENTRETENIMENTO Pintura, aquarela e estamparia: Shopping Recife abre espaço com atividades para todas as idades "Estandartes - Estúdio Criativo" foi aberto na 5ª etapa no Piso L1 do mall

Oficinas de pintura em cerâmica, bordado em papel, aquarela com cafés, estamparia e origami são algumas das atividades que integram o rol de experiências do "Estandartes - Estúdio Criativo" - novo espaço aberto no Shopping Recife (Piso L1), com o intuito de redirecionar crianças e adultos da rotina.



Com funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h, o espaço abriga um mix de opções culturais e educativas, com oficinas orientadas e atividades livres para todas as idades.



Além das oficinas, o público pode também participar do Clube Criativo, com pacotes que permitem participação em diferentes modalidades.









Equipe multidisciplinar

Composta por uma equipe multidisciplinar formada por designers, artistas visuais, músicos e outras especialides, o "Estandartes - Estúdio Criativo" foi pensado para reforçar a importância de experiências sensoriais (e presenciais).



A ideia é proporcionar possiblidades de criações autorais, produzidas com as próprias mãos, inclusive o espaço conta também com atividades voltadas ao público idoso.

Interessados em participar podem acessar o site do espaço, que conta com apoio da UniAeso, e por lá verificar horários e valores, além de fazer agendamentos.



SERVIÇO

"Estandartes - Estúdio Criativo", novo espaço no Shopping Recife

Onde: Piso L1 do mall - Rua Padre Carapuceiro, 777, Boa Viagem, Recife

Funcionamento de segunda a sábado, das 9h às 22h, e aos domingos, das 12h às 21h

Informações: @estandartes.estudio // www.estandartes.com.br





