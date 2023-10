A- A+

TEATRO Shopping Recife recebe Teatro Animado, com espetáculos infantis, no Mês da Criança Durante os finais de semana de outubro, centro de compras vai promover apresentações das peças "Aladdin", "Alice no País das Maravilhas", "Peter-Pan" e "Família Adams"

Durante os finais de semana do mês de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, o Shopping Recife será palco para apresentações de espetáculos infantis inspirados em clássicos da cultura pop. Abrindo a programação do Teatro Animado, o musical “Aladdin” será encenado neste sábado (7) e no domingo (8), às 17h.

Nos finais de semana seguintes, o público poderá conferir “Alice no País das Maravilhas” (14 e 15), “Peter-Pan” (21 e 22) e “Família Adams” (28 e 29). A produção dos espetáculos é de Helena Siqueira, com adaptação e direção geral de Ivaldo Cunha Filho, direção artística de Kleber Valentim e coreografias assinadas por Kassio Soares e Carlos Blue.

A estrutura montada para as sessões conta com um palco de 180 graus, com 63m² em uma área de 1.400m². O espaço recebe os 20 atores da Companhia Helena Siqueira, além de cenografia com elementos físicos e digitais, incluindo um telão de 12 metros de largura por 4 de altura. A realização é da Libre Promo.

Serviço:

Teatro Animado

Sábados e domingos de outubro, às 17h

No Shopping Recife

Ingressos por R$ 70 e R$ 35 (meia-entrada), à venda no site Shopping Recife Online



