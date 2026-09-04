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MÚSICA E TEATRO

Shopping Tacaruna tem show de Adilson Ramos e espetáculo de K-pop no feriadão

Apresentações acontecem neste sábado (5) e domingo (6), com acesso gratuito

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Shopping Tacaruna tem shows de Adilson Ramos e espetáculo de K-pop no feriadãoShopping Tacaruna tem shows de Adilson Ramos e espetáculo de K-pop no feriadão - Foto: Shopping Tacaruna/Divulgação

O Shopping Tacaruna, em Santo Amaro, Recife, terá programação especial durante o feriadão da Independência. Neste sábado (5), o cantor Adilson Ramos se apresenta na Praça de Eventos do mall e no domingo (6), será a vez do espetáculo teatral “As Heroínas do K-pop”, no Rooftop.

As duas atrações têm entrada gratuita, condicionada à capacidade dos espaços.

Quem quiser curtir o romantismo de Adilson Ramos, ele se apresenta partir das 16h. No repertório não deve faltar as clássicas “Olga”, “Sonhar Contigo”, “Sheyla” e “Noite Sem Luar”, entre outras de seu cancioneiro que celebra Roberto Carlos, Reginaldo Rossi e José Augusto, entre outros nomes.

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E no domingo (6), às 17h, “As Heroínas do K-pop” combinam teatro, música e performance, tendo como referência a cultura pop sul-coreana. Produzido pela Humantoche Produções, o espetáculo é direcionado, em especial, ao público infantil e adolescente fã do universo do K-pop.

Serviço
"Show de Adilson Ramos"
Quando: sábado (5), às 16h

“As Heroínas do K-pop”
Quando: domingo (6), às 17h

Onde: Shopping Tacaruna -  Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife
Acesso gratuito
Informações: @shoppingtacaruna

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