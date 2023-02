A- A+

CARNAVAL 2023 Shopping Tacaruna celebra o carnaval com o Taca Mais Folia Programação gratuita contará com apresentações musicais, exposição cenográfica, feira criativa e o Frevinho do Taca

Após um hiato de dois anos por conta da pandemia, o carnaval, a mais tradicional festa popular do Brasil, está de volta. Para celebrar, o Shopping Tacaruna traz ao público o "Taca Mais Folia", de 08 a 26 de fevereiro, na Praça de Eventos, no piso térreo do mall. A ação, criada em parceria com a Proa Cultural, conta com uma programação temática de carnaval totalmente gratuita, composta por pocket shows carnavalescos, exposição cenográfica sobre diversas curiosidades do carnaval do Recife e Olinda, feira criativa e o Frevinho do Taca, evento com atrações musicais para toda a família.

Nos dias 9, 10, 15 e 16 de fevereiro, às 19h, sobem ao palco do "Taca Mais Folia", banda da cantora Cláudia Soul, que trará um convidado especial a cada apresentação. Os convidados serão, respectivamente, Gustavo Travassos, Ylana Queiroga, Isadora Melo e Surama Ramos.

A exposição cenográfica temática de carnaval, coordenada pelo arquiteto Eduardo Lira, contará com ilustrações divertidas de personagens que ressaltam a diversidade da cultura popular, além de cenários das cidades irmãs e vizinhas - Recife e Olinda - cuja fronteira é no território do próprio shopping. A identidade visual do Taca Mais Folia leva a assinatura do ilustrador pernambucano Vladimir Barros.

“Trabalhei a ilustração usando tonalidades claras e escuras para dar a impressão de que são fitas correndo e formando o nome do evento. Há a presença de elementos geográficos do Recife e Olinda, confetes, flores e personagens do carnaval, como passistas de frevo, caboclos de lança e La Ursa”, explica Barros.

Já a feira criativa contará com 10 estandes personalizados para venda de produtos e artigos de empreendedores criativos do carnaval, com curadoria de parceiros como a MAPE/ADEPE (Moda Autoral de Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco) e Marco Pernambucano da Moda. O objetivo é fomentar a cadeia de economia criativa local e valorizar a identidade cultural do estado.

Serviço:

Taca Mais Folia

Quando: De 08 a 26 de fevereiro,

Onde: Praça de Eventos do Shopping Tacaruna

Entrada Gratuita

Mais informações no site

