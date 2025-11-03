A- A+

NATAL Shopping Tacaruna inaugura decoração de Natal inspirada no gelo Papai Noel, oficinas criativas e ação social integram programação do mall até dezembro

Foi dada a largada para a temporada natalia no Shopping Tacaruna, em Olinda, com a inauguração da decoração temática do mall.

Sob o tema “Natal Tacaruna, tá contigo nesse encanto gelado”, a instalações que remetem ao Natal são inspiradas nos invernos de paisagem branca coberta pela neve, cuja atração principal é uma pista de patinação de gelo.

A decoração de Natal ficará disponível para visitação até 2 de janeiro de 2026.

Quem assina o conceito e a montagem dos espaços temáticos do Natal do Shopping Tacaruna é a Cipolatti, empresa especializada no segmento de decoração natalina. O investimento do shopping para o Natal 2025 é de R$ 2,5 milhões.

Patinação de gelo

A pista de gelo para patinação tem 161 m² e está integrada ao cenário decorativo da Praça de Eventos, e conta com monitores e equipamentos de segurança.

Crianças a partir de cinco anos podem acessar a atividade, já crianças de dois a qutro anos podem brincar na pista de patinação num carrinho, com a ajuda de um monitor.

A atração funciona no horário do shopping e os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria local, no valor de R$ 50 (30 minutos) ou R$ 60 (1 hora).

Trono do Papai Noel

Localizado no segundo piso, próximo à loja Kinitos, o Trono do Papai Noel é sempre das atrações mais disputadas.

O bom velhinho fica disponível para fotos até 24 de dezembro, de segunda a sexta (das 14h às 17h e das 18h às 20h) e sábado e domingo (das 14h às 18h e das 19h às 20h).

Ateliê de Natal

Próximo à Praça Gourmet, no piso térreo, está o espaço Ateliê de Natal, oferecendo oficinas e enfeites para árvore de Natal, cartinhas para o Papai Noel, entre outras, voltadas para o público infantil. Funciona até 28 de dezembro, diariamente, das 14h às 20h.

O acesso ao espaço custa R$ 5 e a renda será totalmente revertida para a Campanha Alimente a Vida realizada em parceria com a Associação Pernambucana de Shoppings Centers (Apesce).

O pagamento será exclusivamente realizado através de PIX diretamente para a conta da campanha ou através da doação de 1kg de alimento não perecível.

*Com informações da assessoria de imprensa

