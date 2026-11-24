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Espaço Geek Shopping Tacaruna promove troca gratuita de livros e HQs, neste fim de semana Iniciativa do Espaço Geek Asiático em parceria com o Nerd Café incentiva o hábito da leitura e o consumo consciente

O Espaço Geek Asiático, no Shopping Tacaruna, promove uma programação especial para os apaixonados por literatura, quadrinhos e cultura geek, neste fim de semana. Em parceria com o Nerd Café, a loja colaborativa realiza uma ação gratuita de troca de livros e histórias em quadrinhos (HQs), das 14h às 20h, no sábado (28) e domingo (29).

"Com o objetivo de incentivar o hábito da leitura, o consumo consciente e o compartilhamento de conhecimento, a iniciativa convida o público a levar livros e quadrinhos que já leu para trocar por novos títulos. Além de renovar suas coleções, os participantes terão a oportunidade de conhecer outras obras, compartilhar experiências e interagir com pessoas que possuem interesses em comum", diz o texto de divulgação do evento.

Parceiro da ação, o Nerd Café (@nerdcafe) é um perfil dedicado à produção de conteúdo sobre cultura pop, com notícias, críticas e análises de cinema, séries, quadrinhos, games e animes. O projeto é comandado por Rafael Melo, comunicador, publicitário e professor, e Hévila Mendes, social media, professora e mestra em Desenvolvimento e Meio Ambiente.

A atividade integra a programação especial do Espaço Geek Asiático, projeto criado pela Caixa de Fósforo Produções e pioneiro no Brasil no modelo de loja pop-up colaborativa dedicada à cultura pop asiática e ao universo geek. Além de reunir empreendedores e produtos desses segmentos, o espaço promove atividades que estimulam a interação entre fãs, a troca de experiências e o fortalecimento da comunidade geek.

Mais informações no Instagram @caixadefosforoproducoes e @nerdcafe.

SERVIÇO

Troca de livros e histórias em quadrinhos (HQs)

Quando: Sábado (28) e domingo (29), das 14h às 20h.

Onde: Espaço Geek Asiático – Shopping Tacaruna (Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro)

Participação gratuita



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