Exposição Shopping Tacaruna sedia a exposição "Bordando a Obra de J.Borges" Estampas homenageiam as xilogravuras do artista popular patrimônio vivo da cultura do Estado

Até o dia 25 de março, o Shopping Tacaruna sedia a exposição “Bordando a Obra de J. Borges”, do grupo de mulheres da Tapeçaria Timbi. As estampas homenageiam as xilogravuras do pernambucano J. Borges, artista popular, patrimônio vivo da cultura do Estado.

Além da exposição de tapetes, a mostra, localizada no segundo pavimento do Shopping, próxima à Praça de Alimentação Recife, o evento também oferece itens como pesinhos para porta, ecobags, artigos de cozinha, almofadas, quadros, passadeiras, entre outros.

Os preços dos tapetes variam de R$ 6 mil a R$ 8,4 mil. Já os demais produtos custam a partir de R$ 20.

Serviço

Exposição “Bordando a Obra de J.Borges”

Quando: Até o dia 25 de março

Onde: Shopping Tacaruna, 2º pavimento, próximo à Praça de Alimentação Recife

Ingressos: Entrada Gratuita

