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EVENTO Shopping Tacaruna realiza evento para fãs da cultura pop sul-coreana Tacaruna Hallyu Experience ocorre no sábado (27) e domingo (28), com música, dança e atrações inspiradas no BTS

O Shopping Tacaruna promove, neste sábado (27) e domingo (28), o Tacaruna Hallyu Experience. O evento gratuito é dedicado aos fãs da cultura pop sul-coreana.

A programação, que tem início às 15h, ocupa o rooftop do centro de compras. Atrações envolvendo música, dança e brincadeiras promovem uma imersão na Hallyu - como é chamado o fenômeno de exportação massiva da indústria de entretenimento da Coreia do Sul.

O evento é uma celebração ao aniversário do BTS, mais famoso grupo de K-pop da atualidade. Também serve como um “aquecimento” para a vinda do grupo ao Brasil, em outubro, para três apresentações com a turnê mundial “Arirang”.



O Faster-Z, grupo cover do BTS, é uma das atrações do Tacaruna Hallyu Experience. Além de se apresentar, o grupo de dança MOVE vai ministrar um aulão de 40 minutos para quem quer aprender a dançar o K-pop.

Outro destaque da programação é o Random Play Dance, dinâmica em que músicas de K-pop são tocadas para que o público reproduza as coreografias. Outras atividades promovidas pelas comunidades Beyond Conexion, Dorama Delas e Dorameiras de Recife prometem movimentar os dois dias de evento.

Serviço:

Tacaruna Hallyu Experience

Quando: Sábado (27) e domingo (28), às 15h

Onde: Rooftop do Shopping Tacaruna - Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153, Santo Amaro, Recife

Entrada gratuita

Informações: @shoppingtacaruna



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