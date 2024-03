A- A+

MÚSICA Zeh Rocha celebra cinco décadas de carreira com show no Teatro de Santa Isabel ''Linhagens: Zeh Rocha, 50 Anos Musicais'' acontece no dia 16 de março e a pré-venda dos ingressos já está aberta

Celebrando seus 50 anos de carreira, o artista pernambucano Zeh Rocha sobe ao palco do Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, no dia 16 de março, a partir das 20h. O show ''Linhagens: Zeh Rocha, 50 Anos Musicais'', será um compilado das músicas que marcaram sua estrada musical, além de canções inéditas.

O espetáculo do cantor e compositor é uma homenagem à sua trajetória na música brasileira, mas, também, uma revitalização do pernambucano, que chega aos 69 anos com a vontade de renovar seu trabalho criativo, principalmente como autor. O show será marcado pela memória e vitalidade que o artista mantém vivas.

Para o ''Linhagens: Zeh Rocha, 50 Anos Musicais'', Zeh Rocha convida os seguintes artistas da cena musical de Pernambuco: André Eugênio (percussão), Alex Mono (guitarra), Anastácia Rodrigues (cantora), Eliano Macedo (baixo), Márcio Oliveira (trompete) e Renato Bandeira (guitarra semiacústica, violão de 12 cordas).

Zeh Rocha tem presença no repertório de dezenas de artistas nacionais e locais, como o grupo Flor de Cactus, Lenine, Elba Ramalho, Boca Livre, Céu da Boca, Vicente Barreto, Trio Asas da América, Quenga de Coco, Geraldinho Lins, Geraldo Maia, Maciel Melo, Lucinha Menezes, entre outros artistas que gravaram suas canções.

Durante seus 50 anos de carreira,Zeh também desenvolveu parcerias musicais com Juliano Holanda, Bráulio Tavares, Xico Bizerra, Lenine, Jessier Quirino e Erasto Vasconcelos, além de ser consagrado por críticos musicais do País.

Não é a primeira vez que Zeh Rocha celebra sua carreira. Em outras oportunidades, ele registrou seu legado, resultando na produção de 3 CDs: ''Festejos'', ''Loas, Luas e Lendas'' e ''Tear''. Outro momento de celebração foi o DVD ''Transfinito''.

A carreira musical de Zeh Rocha foi reconhecida pela Câmara dos Vereadores do Recife, em 2023, por meio de prêmio dado pela vereadora Cida Pedrosa a diversos artistas locais, no Dia Nacional da Música.

A pré-venda dos ingressos já está aberta.

Serviço

''Linhagens: Zeh Rocha, 50 Anos Musicais'' - Zeh Rocha

Quando: 16 de março, às 20h

Onde: Teatro de Santa Isabel | Praça da República, Santo Antônio, s/n - Recife/PE

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia) para idoso (a), crianças, estudantes, professor (a), portador (a) da carteira de doador de medula óssea

Vendas: (81) 9 9334-4135

