SOLIDARIEDADE Show beneficente busca recolher doações para idosas do abrigo Padre Venâncio Evento ocorre neste domingo (20), com apresentações de Luca de Melo e Wallissom Branco

Um show beneficente será realizado neste domingo (20), às 13h, no Maria Marruá Restaurante & Petiscaria, em Olinda. O objetivo do evento é arrecadar doações para o Centro Geriátrico Padre Venâncio, entidade vinculada à Santa Casa de Misericórdia do Recife.

Os artistas Luca de Melo e Wallissom Branco são as atrações do show. Para conferir as apresentações, os organizadores solicitam doações de fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal e bolsas de leite, que serão destinados às idosas acolhidas no centro.

Serviço:

Show beneficente em prol do Centro Geriátrico Padre Venâncio

Neste domingo (20), às 13h

No Maria Marruá Restaurante & Petiscaria, Olinda

Ingressos: doações de fraldas geriátricas, itens de higiene pessoal e bolsas de leite



