A- A+

SHOW Show ''Claudionor Germano - 90 Carnavais'' homenageia o ícone do frevo, neste sábado (27) O evento é gratuito e acontece no Parque Dona Lindu, a partir das 20h

Celebrando os 90 anos de um dos principais intérpretes do Carnaval Pernambucano, Claudionor Germano, o show ''Claudionor Germano - 90 carnavais'', acontece de forma gratuita neste sábado (27), a partir das 20h, no Parque Dona Lindu, localizado na Avenida Boa Viagem.

O espetáculo une diversas expressões artísticas para homenagear o cantor que durante toda a sua carreira contribui com sua influência para difundir a cultura popular e as tradições carnavalescas, se tornando símbolo do frevo. Por isso, neste ano, Claudionor será o homenageado do Carnaval do Estado de Pernambuco.

O show pretende relembrar a carreira artística do intérprete carnavalesco, desde a Rádio Clube de Pernambuco até suas colaborações com a Orquestra de Nelson Ferreira. Além disso, o público vai ser presenteado com a participação de convidados que tiveram Claudionor como inspiração em suas músicas, como Nonô Germano, Kelly Rosa, Nena Queiroga, Maestro Forró, Spok, Gerlane Lopes, entre outros.

Representando o Carnaval de rua, a apresentação vai contar com a presença de blocos líricos como Com Você no Coração, Boêmios da Boa Vista, Flabelo Encantado e Ricardo Andrade, entre outros.

A concepção artística do espetáculo é de Nonô Germano, filho de Claudionor e a produção geral de Pedro Castro.

''Queremos proporcionar uma imersão na vida e obra do maior intérprete de frevo do Brasil. Uma celebração única que promete enriquecer o entendimento e apreciação da cultura local. A população pernambucana anseia por uma iniciativa que destaque o frevo com a competência, sensibilidade e criatividade que são características distintivas de nossos talentosos artistas. Foi essa aspiração que impulsionou este projeto'', afirma Pedro.

Serviço

Claudionor Germano – 90 Carnavais

Quando: 27 de janeiro, 20h

Onde: Parque Dona Lindu (palco voltado para área externa e pátio) - Avenida Boa Viagem, s/n

Acesso gratuito

Veja também

ASTROLOGIA Horóscopo da Sexta: confira a previsão dos astros