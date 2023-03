A- A+

AGENDA CULTURAL Fim de semana tem Geraldo Azevedo e Chico César e exposição de Lia de Itamaracá. Bora? Programação do fim de semana no Recife e RMR tem de tudo um pouco, para todos os gostos e bolsos

'Sabadou' e 'domingou' em Recife e em Olinda, para quem é de balada, de cinema, de teatro ou curte uma exposição - e se for sobre Lia de Itamaracá, aí deu bom!



Pois é, de shows imperdíveis como o "Violivoz", que reúne no mesmo palco Chico César e Geraldo Azevedo, passando por um "forrozim" no Bairro do Recife ou, por que não, um musical no Santa Isabel, para celebrar Capiba? O fim de semana tem mesmo de tudo um pouco.

As opções são muitas, para todas as idades, gostos e até para quem não tá lá essas coisas de disposição para uma noitada daquelas, tem filminho estreando nos cinemas. Sendo assim... Bora, né?

CINEMA

Cena de "John Wick 4 - Baba Yaga"

Estreia de "John Wick 4 - Baba Yaga"

Enquanro a recompensa por sua cabeça aumenta de preço rapidamente, John Wick (Keanu Reeves) terá que superar os adversários mais mortais e violentos do submundo, enfrentando a alta cúpula de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim. Não há caminho de volta, só um sobrevive. Mas antes que ele possa ganhar sua liberdade, Sr. Wick deve enfrentar um novo inimigo com poderosas alianças e forças que transformam velhos amigos em inimigos.



SHOWS E FESTAS

Chico César e Geraldo Azevedo

Geraldo Azevedo e Chico César - Violivoz

Quando: Sábado (25), a partir das 21h

Onde: Teatro Guararapes

Ingressos na Bilheteria Virtual e no teatro, a partir de R$ 106 (meia-entrada)



Av. Professor Andrade Bezerra, s/n, Salgadinho, Olinds

Informações: 3182-8000

Instagram: @violivoz

Forró na Caixa | Crédito: Reprodução/Instagram

Forró na Caixa



Quando: Sábado (25), a partir das 21h

Onde: Casa Malassombro

Ingressos no Sympla a partir de R$ 35



Rua do Apolo, 219, Bairro do Recife

Informações: @forronacaixa



Batuk Bamba

Batuk de Bamba e Andréia Nóbrega



Quando: Sábado (25), a partir das 16h

Onde: Empório Barrozo



Couvert R$ 18



Rua da Aurora, 1225

Informações: 81 9 9933-9234

Instagram: @emporiobarrozo

TEATRO

"Lets Play That - Vamos Brincar Daquilo - Torquato Neto, por Tuca Andrada"



Quando: dias 10, 11 e 12 // 17, 18 e 19 // 24, 25 e 26 de março - Sextas e sábados às 20h e Domingo às 18h

Onde: Teatro Hermilo Borba Filho

Ingressos no site Sympla a partir de R$ 25 (meia-entrada)



Cais do Apolo, 142, Bairro do Recife

Informações: 3355-3321

Teatrinho de Páscoa



Musical "Teatrinho de Páscoa"



Quando: Sábado (25), a partir das 17h

Onde: Shopping Patteo (Olinda) - Piso L1



Acesso gratuito

Rua Carmelita Soares Muniz de Araújo, 225, Casa Caiada

Capiba, O Musical | Crédito: Mellisa Fernandes/Folha de Pernambuco



Capiba, O Musical



Quando: Sábado (25), 17h e 20h e domingo (26), 17h

Onde: Teatro de Santa Isabel



Ingressos no Aria Social (Piedade), na bilheteria do teatro e no site Sympla, a partir de R$ 25



Praça da República, Santo Antonio

Informações: @projetoariasocial

EXPOSIÇÃO

Cirandeira Lia de Itamaracá

"Ocupação Lia de Itamaracá"



Quando: até 21 de junho

Onde: Paço Alfândega (Bairro do Recife)

Horário do Paço:

De terça a sexta, 10h às 17h | Sábado e domingo, 11h às 18h

Ingressos R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada) - acesso gratuito às terças-feiras

Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Informações: @paçodofrevo



Exposição "Não Reagente", de Priscila Buhr

"Não Reagente", de Priscilla Buhr



Quando: a partir deste sábado (25) até 10 de maio

Onde: Museu Murillo La Greca



Acesso gratuito



Na abertura, às 15h, haverá recreação para crianças e roda de conversa com a artista, Maíra Gamarra e mediação da jornalista Geisa Agrício

Visitação de terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h



Rua Leonardo Bezerra Cavalcante, 366, Parnamirim

Informações: @priscillabuhr



"Por Trás da Lona", de Arnaldo Sete



Quando: Sábado (25) e domingo (26), das 16h às 20h

Onde: Av. Rio Branco (Bairro do Recife)



Acesso gratuito

"O Problema é a Cerca", com Renna Costa (SC/PE)



Quando: Domingo (26), 18h

Onde: Teatro Apolo



Ingressos no Sympla a partir de R$ 20 (meia-entrada)



Rua do Apolo, 121

Informações: 3355-3321

