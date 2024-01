A- A+

SHOW INFANTIL Show da ''Branca de Neve'' tem dois dias de apresentação no Teatro Barreto Júnior; confira O espetáculo inspirado no clássico da literatura mundial acontece neste sábado (20) e domingo (21)

Baseado no clássico conto de fadas dos irmãos Grimm, o espetáculo da ''Branca de Neve'' chega no Recife em dose dupla, no Teatro Barreto Júnior, no bairro do Pina, neste sábado (20) e domingo (21), a partir das 16h nos dois dias. Os ingressos custam R$ 40 (crianças de até 02 anos não pagam).

Clássico da literatura mundial, a nova adaptação não traz nenhuma novidade no seu enredo, que acompanha a história da jovem princesa que de tão bela desperta a ira da Rainha Má, que a persegue e manda matar. Por sorte a jovem foge e encontra abrigo na floresta, junto aos sete anões, mas a rainha insiste em perseguir Branca de Neve quando o espelho mágico informa a ela que a jovem princesa permanece viva.

Durante o show, a criançada pode se surpreender com os efeitos em 4D que estão presentes na apresentação, causando uma imersão maior para dentro da história de maneira leve e lúdica.

O teatro abre sempre meia hora antes do espetáculo, que tem 50 minutos de duração. Após a apresentação, as crianças podem tirar fotos com os atores.

Serviço

ESPETÁCULO DA BRANCA DE NEVE

Quando: 20 de janeiro, 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos R$ 40 no Sympla

Informações: @humantocheproducoes

Quando: 21 de janeiro, 16h

Onde: Teatro Barreto Júnior - Rua Estudante Jeremias Bastos, Pina

Ingressos R$ 40 no Sympla

Informações: @humantocheproducoes

Veja também

crime Polícia prende suspeito de latrocínio de galerista americano