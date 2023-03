A- A+

TEATRO "Show da Cindy": Jeison Wallace apresenta novo espetáculo de Cinderela Peça teatral realiza sessão única neste sábado (1º), às 20h, no Teatro do Parque

Cinderela, icônica personagem do ator pernambucano Jeison Wallace, retorna aos palcos. O espetáculo “Show da Cindy” realiza sessão única no Teatro do Parque, neste sábado (1º), às 20h.

A peça teatral segue os moldes do que o artista fazia, junto à Trupe do Barulho, nos anos 1990. O formato é inspirado no Teatro de Revista, com diversas esquetes de humor e números musicais.

No elenco, também estão Roberto Costa (Bicha Madrinha), Carlos Santos (Silvio Santos), Petreson Eloy (Barbosinha Little), Rick Thompson (Dorinha) e André Lins (Josynar). Além destes personagens, os atores se revezam em muitos outros durante a encenação.



Serviço:

“Show da Cindy”

No Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Neste sábado (1°), às 20h

Ingressos: R$ 80, R$ 40 (meia-entrada) e R$ 50 (ingresso social + 1kg de alimento), à venda no Sympla



