A- A+

Teatro "Show da Cindy" volta ao Teatro do Parque com sessão extra em maio; saiba mais Peça teatral segue os moldes do que o artista fazia, junto à Trupe do Barulho, nos anos 1990

Após apresentação única no início do mês, o ator Jeison Wallace volta ao Teatro do Parque com mais uma sessão de "Show da Cindy", espetáculo protagonizado pela icônica personagem Cinderela. A nova sessão acontece no dia 07 de maio (domingo), às 19h.

A peça teatral segue os moldes do que o artista fazia, junto à Trupe do Barulho, nos anos 1990. O formato é inspirado no Teatro de Revista, com diversas esquetes de humor e números musicais. Os ingressos estão disponíveis à partir de R$ 40 na plataforma Sympla.

O elenco também conta com Roberto Costa (Bicha Madrinha), Carlos Santos (Silvio Santos), Petreson Eloy (Barbosinha Little), Rick Thompson (Dorinha) e André Lins (Josynar). Além destes personagens, os atores se revezam em muitos outros durante a encenação.

SERVIÇO

Show da Cindy

Quando: 07 de maio (domingo)

Onde: Teatro do Parque

Ingressos: R$ 80 (inteira), R$ 40 (meia-entrada para estudantes, professores idosos, PCDs, doadores de sangue e medula óssea) e R$ 50 + 1kg de alimento (ingresso social), através da plataforma Sympla e da bilheteria do teatro às 16h no dia da apresentação, a depender da quantidade de ingressos restantes.

Veja também

Turismo Que tal aproveitar sua viagem fazendo um cruzeiro no Rio Nilo?