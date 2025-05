Show da Lady Gaga trouxe mais de 600 mil turistas ao RJ; impacto para economia foi de R$ 600 milhões

A- A+

O show da cantora Lady Gaga, que no último sábado levou um público estimado em 2,1 milhão de pessoas às areias de Copacabana, na Zona Sul, trouxe 600 mil turistas à cidade. Dados preliminares da Embratur mostram que 65 mil visitantes que chegaram ao Rio eram estrangeiros, embora o Aeroporto Internacional Tom Jobim (RioGaleão) tivesse uma expectativa de 107 mil chegadas pelo setor de desembarque internacional —os números finais ainda não foram divulgados.

Informações divulgadas pela Secretaria estadual de Turismo, nesta segunda-feira, mostram que 366 mil visitantes que vieram para o show desembarcaram na cidade pelo Aeroporto Internacional e 240 mil chegaram pela Rodoviária do Rio. O evento, gratuito para o público, contou com investimentos de R$ 30 milhões da prefeitura e do estado, além de recursos de patrocinadores e gerou impacto para economia da cidade foi na ordem de R$ 600 milhões.





O show de Lady Gaga provocou um aumento no fluxo de passageiros de 26% em voos domésticos, em relação ao mesmo período do ano passado. Já o setor hoteleiro foi beneficiado com um índice de 96% de ocupação nos hotéis de Copacabana e Ipanema.

— O resultado demonstra que a gente tem cada vez mais capacidade de trazer turistas quando tem evento na nossa cidade e no nosso estado — avaliou o subsecretário de turismo Marcelo Monfort.

Ainda segundo a Embratur, as principais origens desses visitantes são: Argentina, Chile, Estados Unidos, França, Reino Unido, Colômbia, Peru, Portugal e Itália. O volume de gastos dos turistas estrangeiros na cidade é estimado em R$ 153 milhões, contribuindo com cerca de 25% do impacto econômico da cidade, estimado pela prefeitura em R$ 600 milhões.

Considerando os gastos médios diários de estrangeiros estimados pela prefeitura (R$ 590,40), mais o tempo de permanência médio dos turistas na cidade (estimados, com dados da ForwardKeys, em aproximadamente 4 dias), o gasto médio de cada turista internacional na cidade, durante o período, foi de R$ 2.361,60, informou a Embratur. Segundo o órgão, os números reforçam o bom momento para o turismo internacional no país.

Em postagem feita numa rede social, nesta segunda-feira, a prefeitura mostrou que o show da Lady Gaga, o carnaval e réveillon têm em comum: público em milhões e grande impacto na economia da cidade. Para efeito de comparação, o carnaval deste ano, que teve um público superior a 8 milhões de pessoas, gerou um impacto na economia na ordem de R$ 3,2 milhões, enquanto o último réveillon, teve público superior 6 milhões de pessoas e uma movimentação na economia de R$ 5,7 bilhões.

De acordo com a Secretaria de Segurança, em média, durante o evento, houve uma ocorrência para cada 8.750 pessoas, a maior parte sem gravidade. Na 12ªDP (Copacabana) foram feitos 240 registros na noite do show, a maioria por furto de celular.

A presença de fãs também mexeu com o número de resgates marítimos feito pelo Corpo de Bombeiros. No dia do show, por exemplo, foram registrados 331 salvamentos na orla de Copacabana. Já a Cedae divulgou ter distribuído 40 mil litros de água, entre quinta-feira e domingo, em Copacabana. O balanço inclui ainda 200 mil copos biodegradáveis distribuídos no show.

Repercussão nas redes sociais

O show de Lady Gaga também teve grande repercussão nas redes sociais. Levantamento da consultoria Bites, feito a pedido do GLOBO, mostra que nos últimos sete dias foram publicados 4,22 milhões de posts sobre a artista, sendo a maioria no X (4,09 milhões de menções), que geraram 77,5 milhões de impressões.

Somente no sábado, dia do show, foram 1,03 milhão de menções e 2,5 milhões de interações. No dia seguinte ao evento nas areias de Copacabana, os números são ainda maiores. Foram 1,83 milhão de menções e 2,5 milhões de interações. Desse total, 2,77 milhões de menções foram feitas em português, 866 mil em inglês e 209 mil em espanhol.

