Férias Show da Luna, Luau do Tio Bruninho e Lorena Queiroz animam férias no Shopping Guararapes Shopping também tem na programação brinquedão e feira de livros

Shows, brinquedão e feira de livros estão na programação de férias do Shopping Guararapes, localizado em Jaobatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Segundo o mall, todo o valor arrecadado com a venda de ingressos dos show,será destinado a instituições sociais.

Os destaques da programação são o Luau do Tio Bruninho, no sábado (14); o sucesso Show da Luna, no dia 21 de janeiro; e a Baladinha com Lorena Queiroz, protagonista da novela Carinha de Anjo.

Os ingressos são vendidos no www.guararapesonline.com.br e as pulseiras de acesso devem ser resgatadas no corredor da Riachuelo, de quinta a domingo, das 12h às 20h, onde também deverão ser deixados os quilos de alimentos para quem adquiriu meia-entrada social [veja os valores no final do texto].

O shopping também oferece o Labirinto Mágico até 28 de fevereiro, localizado na Praça de Eventos. Com várias opções de diversão, o Labirinto Mágico é recheado com bolinhas, Kids Play e um circuito de redes para a criançada se divertir. O labirinto tem preços a partir de R$ 40 para meia hora.

A Feira de Livros da Promolivro também é uma opção de lazer para toda a família. O espaço ficará localizado na Praça de Eventos, até o dia 31 de janeiro.

O Cinépolis tem promoção de meia-entrada para todos, de segunda a quarta, e terá estreias como o clássico infantil O Gato de Botas 2 e Chef Jack. Já o Game Station oferece jogos, simuladores de velocidade, brinquedos coletivos, brinquedos com vídeos, kids riders, gruas e máquinas, além de salão de sinuca.

Programação dos shows

14/01 – Luau do Tio Bruninho

R$ 30 (inteira), R$ 15 (meia-entrada) e R$ 15 + 1kg de alimento (meia-entrada social)



21/01 – Show da Luna

R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia-entrada) e R$ 20 + 1kg de alimento (meia-entrada social)



28/01 – Baladinha com Lorena Queiroz da novela Carinha De Anjo

R$ 30, (inteira) R$ 15 (meia-entrada) e R$ 15 + 1kg de alimento (meia-entrada social)



