RIO DE JANEIRO Show de Madonna: arrastão na Avenida Presidente Vargas assusta pedestres; vídeo De acordo com a Polícia Militar, nove pessoas foram detidas durante uma abordagem realizada por agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia)

O show da Madonna na Praia de Copacabana estava marcado para começar às 21h45m, no sábado (4 de maio). Às 20h, no Centro do Rio, mais de 30 jovens faziam roubos na Avenida Presidente Vargas, na altura da Central do Brasil.



A cena assustava quem descia de ônibus ou de outros transportes para fazer baldeação na região. De acordo com a Polícia Militar, nove pessoas foram detidas após flagras de atitude suspeita. A abordagem foi efetuada por agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia), no Centro do Rio de Janeiro.

Para se proteger de roubos, passageiros que aguardavam conduções para outras partes da cidade procuravam se esconder atrás de carros estacionados ou em comércios na região, entre eles uma loja de conveniência. Foi o que aconteceu com um grupo de mulheres que ia viajar para Friburgo, na Serra Fluminense e marcou como ponto de encontro um posto de gasolina de onde se podia ver o crime acontecer, como no vídeo abaixo, compartilhado por usuários do "X", antigo Twitter.

Eu disse que tem mais gente no arrastão que no 1 maio. Eu disse! Kkk pic.twitter.com/vrkGjzDRVn — tudoporumtostao (@tudoporumtostao) May 5, 2024

Em nota enviada ao Globo, a Polícia Militar informou que quase dez pessoas foram detidas após cerco de agentes:

"Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que na noite deste sábado (4 de maio), nove pessoas foram detidas durante uma abordagem realizada por agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia), na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro. De acordo com o comando da unidade, todos foram flagrados em atitude suspeita. Com eles, os agentes apreenderam um aparelho de telefone celular. Cabe informar que os detidos não souberam informar a procedência do aparelho. Dessa forma, os suspeitos foram conduzidos à 4ªDP (Praça da República), onde o caso foi registrado".

