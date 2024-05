A- A+

Madonna Show da Madonna faz rede hoteleira de Copacabana e Leme atingir 95,95 % de ocupação Mesmo com quase toda rede ocupada, os números são abaixo do aguardado para o final de semana

Nesta quinta-feira o HotéisRio divulgou a última prévia da pesquisa de ocupação dos hotéis do município do Rio de Janeiro para o final de semana, que receberá o show de comemoração dos 40 anos de carreira da cantora Madonna.

Segundo o levantamento, a média na cidade está em cerca de 83, 72%, no entanto, a região Copacabana/Leme lidera a pesquisa com 95,95% de ocupação. Números expressivos, mas que ficaram abaixo do esperado pela hotelaria da cidade.

Alfredo Lopes, presidente do HotéisRio, acredita que o próximo sábado será marcado pelo maior show da turnê de uma das principais artistas de todos os tempos e um ícone da cultura Pop internacional.

Portanto, os impactos na rede hoteleira do Rio de Janeiro poderiam ser ainda maiores do que os apresentados na última prévia.

“Em outros tempos, todos os hotéis da cidade, e não apenas os de Copacabana, estariam lotados e com bastante antecedência. Entretanto, atualmente há uma fuga dessas reservas para os meios de hospedagem informais, proporcionados pelas plataformas de locação. A boa ocupação da região Barra/Recreio, inclusive, pode estar relacionada também à realização dos eventos UFC 301 e On Rio City Half Marathon 2024.”, explica Lopes.

Os dados apresentados nesta quinta, apontam que a região Copacabana/Leme lidera o ranking de ocupação com 95,95%, seguida de Ipanema/Leblon com cerca de 82,40%.

Depois, aparecem a região do Centro da cidade com 76,69%, Barra/Recreio com 73,02% e Flamengo/Botafogo fecham a lista com os seus 69,91%.

