TURNÊ Show de Madonna no Rio: como assistir ao vivo online e pela TV Madonna se apresenta na Praia de Copacabana no sábado, a partir das 21h45

O show de Madonna vai tomar a Praia de Copacabana neste sábado, 4 de maio. A apresentação, que marca o final da Celebration Tour, está prevista para começar às 21h45. A estrela americana promete mais de 2h de show, com um setlist repleto de sucessos de todos os seus discos. E para quem não conseguir ir a Praia de Copacabana, o show contará com transmissão ao vivo na TV e no streaming. Saiba como assistir:

Como assistir ao show da Madonna?

O público que não puder passar pelas areias de Copacabana poderá assistir ao show no conforto de sua casa. A apresentação contará com transmissão na TV e no streaming. Veja onde assistir:

TV aberta: Globo, logo após "Renascer"

TV por assinatura: Multishow, após "TVZ especial Madonna"

Streaming: Globoplay (com o sinal aberto)

Kenya Sade e Marcos Mion comandam a transmissão da Globo, Multishow e Globoplay. Para os dois últimos, Marcus Majella e Laura Vicente mostram os bastidores.

Quando será o show da Madonna?

Madonna irá se apresentar no sábado, 4 de maio, na Praia de Copacabana.

Qual é o horário do show da Madonna no Rio?

A apresentação da cantora está prevista para começar às 21h45.

Onde será o show da Madonna?

O show acontecerá na Praia de Copacabana, na altura do Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio.

