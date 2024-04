A- A+

show Show da Madonna: rainha do pop chega ao Rio para apresentação na Praia de Copacabana no sábado (4) Expectativa é que megaevento reúna 1,5 milhão de pessoas. Palco é o maior da turnê da cantora

Madonna já está na cidade do Rio. A rainha do pop chegou ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Zona Norte do Rio, na manhã desta segunda-feira (29). De acordo com a plataforma de acompanhamento de voos em tempo real, a cantora aterrizou às 10h06. Ela se apresenta na Praia de Copacabana, na Zona Sul, no próximo sábado (4).

A expectativa é de reunir 1,5 milhão de pessoas para o megaevento que vai encerrar a turnê “The Celebration Tour”, de comemoração de 40 anos de carreira da cantora, e contará com o maior palco, que segue em montagem.

A cantora irá descer em um hangar, área onde há acesso direto a um carro. Assim, sem acesso ao público e à imprensa.

Três fãs, um brasileiro e dois argentinos, chegaram ao aeroporto internacional do Rio por volta das 10h para tentar ver a cantra. Vendrio de Souza, morador do Centro da cidade, disse que ficaria feliz apenas com um aceno.

"A expectativa é filmar ou fotografar. Mas a gente já ficaria feliz com um aceno" disse o rapaz que é autônomo e integra o fã clube "Madonna in Brazil".

Vendrio disse que está na expectativa do show em Copacabana, assim como os argentinos Inácio Fantr, de 34 anos, e Facundo Blanco, de 45, que chegaram hoje ao Brasil para a apresentação da diva pop.

Segundo a Polícia Militar, o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) realizará a escolta da delegação do aeroporto à Copacabana. Já na região do entorno do Copacabana Palace e do palco, o 19º BPM (Copacabana) reforçará o policiamento até o dia do evento, com equipes presentes 24 horas por dia.

O palco em construção já ocupa um grande trecho da areia em frente ao Copacabana Palace, onde a estrela e seu séquito ficarão hospedados em 90 quartos. A equipe da musa tem pelo menos 200 pessoas. Foram reservados ainda cinco salões no hotel para ensaios. Os guarda-roupas de Madonna e dos dançarinos virão em 45 baús.

A estrutura na Praia de Copacabana terá o dobro do tamanho visto nas apresentações que passaram por Europa e América do Norte desde outubro de 2023. Serão 812 metros quadrados e três passarelas — a central com 22 metros de extensão — a 2,40 metros de altura do chão.

Um dos desafios é evitar o afundamento da estrutura levantada sobre a areia. Para isso, é usado um piso de alta resistência, capaz de comportar o peso de um prédio. Na praia estão montados 90 contêineres, que são usados como escritório, depósito e apoio de camarins, por exemplo.

Para a apresentação serão instalados 16 torres com caixas de som e 15 telões de LED (além de dois que compõem o cenário), posicionados do Copacabana Palace até o Leme. Para que toda essa extensão não receba áudio e imagem com atraso, cabos de fibra ótica vão conectar o palco às torres, tudo alimentado por 38 geradores, dois deles do hotel.

Ao todo, serão 270 toneladas de equipamentos trazidas para Rio em três aviões de carga. De acordo com a TV Globo, os três já pousaram na cidade. Do Aeroporto Internacional Tom Jobim, o Galeão, na Ilha do Governador, até Copacabana, na Zona Sul, o material será transportado em 30 caminhões.

A animação já começa às 19h com DJs convidados. Em seguida, às 20h, o DJ norte-americano Diplo se apresenta como convidado especial. Esta será a quarta apresentação da cantora no Brasil, na volta ao país após 12 anos. Madonna sobre ao palco às 21h45 para o show de duas horas, tempo do espetáculo na turnê, com previsão de término às 23h45.

Pé na areia

Para a ida ao show, a concessionária MetrôRio orienta os clientes a desembarcar, preferencialmente, na estação Siqueira Campos. O ideal é que sejam usados, na ida e na volta, cartões de passagem Giro, o bilhete unitário comprado com antecedência ou o RioCard, para evitar filas. Não haverá bilhete especial, com horário marcado, como no réveillon. Cada viagem custa R$ 7,50. E não será permitido o transporte de grandes volumes, como caixas de isopor com gelo.

Na coletiva da Prefeitura do Rio na última quinta-feira, onde foram apresentados os detalhes da operação especial, que começa nesta segunda-feira, foram apresentadas mais alterações nos transportes. O sistema BRT vai funcionar 24h em regime especial. Da meia-noite às 4h, não será interrompida a circulação de sete linhas. O VLT terá operação especial da Linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza), com circulação ininterrupta por 24 horas.

O trânsito do bairro será totalmente fechado, inclusive para moradores, a partir das 19h30.

Para assistir longe da areia

O show será exibido pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes. Mas, para quem quiser assistir ao espetáculo da areia de Copacabana, a melhor opção para chegar ao bairro será usar o metrô, que terá um esquema especial no dia 4 de maio. Na volta para casa, as estações Siqueira Campos, Cardeal Arcoverde e Cantagalo, mais próximas ao palco, estarão abertas para embarque até as 4h de domingo, dia 5, como noticiou o colunista Ancelmo Gois.

