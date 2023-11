A- A+

Boa ação Show da turnê de Sorriso Maroto no Recife terá ação beneficente Campanha 'Espalhando Sorrisos' vai reverter parte do lucro para ONGs engajadas na saúde oral de crianças, adolescentes e adultos da cidade

O grupo Sorriso Maroto, que desembarca no Recife no dia 26 de novembro, com a turnê ‘Sorriso Maroto - As Antigas’, promoverá uma ação beneficente na capital pernambucana. Assumindo a responsabilidade de estar ainda mais alinhado com as boas práticas de sustentabilidade, diversidade, inclusão e solidariedade, o grupo lançou a campanha “Espalhando Sorrisos”, um projeto que promove a inclusão social através do cuidado oral de pessoas em vulnerabilidade.

Em parceria com as produtoras locais responsáveis pelo evento e com ONGs recifenses engajadas na causa, serão doados R$ 5 de cada ingresso da turnê, promovendo, com o valor total, um mutirão de saúde oral para crianças, adolescentes e adultos do Recife.

“Esse é um desejo antigo do Sorriso. A gente já tinha um projeto com a turnê A.M.A que, infelizmente, a pandemia inviabilizou, de criar ações de cunho solidário”, conta Bruno. “Mas o desejo de ajudar, através dos nossos shows, não acabou e agora a gente trouxe para essa turnê que está viajando o Brasil todo e reunindo milhares de pessoas”, completa.

“Entendemos que o futuro é usar a nossa arte como forma de ajuda, isso sem dúvida nos move”, finaliza o vocalista. Entre os valores já arrecadados estão mais de R$ 170 mil reais em Belo Horizonte, mais de R$ 113 mil em Salvador e R$ mais de R$ 109 mil em Brasília.

Com uma super estrutura montada na área externa externa do Centro de Convenções, o público pode escolher entre as áreas ‘Me Olha nos Olhos’, frontstage, por R$ 110; ‘Bateu Saudade’, open bar, por R$ 250; e o camarote Open Bar Premium, por R$ 430. Os ingressos estão disponíveis no site Ingresse.com e nos Quiosques da Ingresso Prime, nos Shoppings Recife, Tacaruna e RioMar.

