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MAMÃE

'Show da vida particular': Maju Coutinho anuncia primeira gravidez e revela nome do filho

A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito

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Maju Coutinho comemora chegada do primeiro filho: 'Embarcando no show da vida particular'Maju Coutinho comemora chegada do primeiro filho: 'Embarcando no show da vida particular' - Foto: Instagram Maju Coutinho/Reprodução

Maju Coutinho anunciou no Instagram nesta sexta-feira, 28, que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos.

"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu Maju na legenda da imagem, na qual aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Um post compartilhado por Maria Júlia Coutinho (@majucoutinhoreal)

 

A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. "Malik, filho desejado", declarou.

Maju também desejou boas-vindas ao filho. "Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", escreveu.

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