'Show da vida particular': Maju Coutinho anuncia primeira gravidez e revela nome do filho

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Maju Coutinho anunciou no Instagram nesta sexta-feira, 28, que será mãe pela primeira vez. A jornalista está grávida do marido, o artista visual Agostinho Paulo Moura, com quem é casada há 15 anos.



"Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular", escreveu Maju na legenda da imagem, na qual aparece ao lado de Agostinho segurando um macacão de bebê.

A jornalista não fez mistério e revelou também o nome e sexo do primogênito: um menino que se chamará Malik. "Malik, filho desejado", declarou.



Maju também desejou boas-vindas ao filho. "Venha conhecer a vida Eu digo que ela é gostosa. Tem o sol e tem a lua. Tem o medo e tem a rosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a noite e tem o dia. A poesia e tem a prosa. Eu digo que ela é gostosa. Tem a morte e tem o amor. E tem o mote e tem a glosa. Eu digo que ela é gostosa", escreveu.

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