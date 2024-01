Show das poderosas: Anitta recebe Raphaela Santos em show, no Centro de Convenções, em Olinda

A- A+

Pernambuco recebe o projeto, popular nas prévias de Carnaval, "Ensaios da Anitta", da cantora global Anitta, no dia 20 de janeiro, no Centro de Convenções, em Olinda. E em cada cidade onde se apresenta com o projeto, a cantora recebe artists para fazem paticipações especiais no palco..



Em Pernambuco...

Os fãs da favorita Raphaela Santos podem comemorar o encontro das duas cantoras brasileiras no palco, pois a artista de brega - tem o Título de Cidadã do Recife -, está com a presença confirmada no show ao lado do 'original' Zé Vaqueiro.

“Para mim o maior barato do 'Ensaios' e do meu Carnaval são esses encontros no palco, sempre com artistas que amo. É a minha época preferida no ano. Estou doida para colocar logo o pé na estrada com mais essa temporada carnavalesca. Adoro!”, disse Anitta.

Nesta temporada de Carnaval, a girl from rio, como é conhecida pelos seus fãs, decidiu homenagear as escolas de samba cariocas como tema da sua maratona carnavalesca pelo País. Anitta vai se apresentar com uma série de figurinos icônicos, inspirados nos tradicionais desfiles de agremiações do Rio de Janeiro, além de estabelecer um conceito de show baseado nesta temática.

Ao todo, 10 cidades vão receber "Ensaios da Anitta", incluindo Brasília, Fortaleza, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e São Paulo. A cantora já se apresentou em Salvador e Florianópolis.

Serviço

Os Ensaios da Anitta

Onde: Centro de Convenções de Pernambuco - Av. Prof. Andrade Bezerra, s/n - Salgadinho, Olinda - PE

Quando: 20 de janeiro, 17h

Ingressos a partir de R$ 130 pelo site Carnaval da Anitta

Informações: @ensaiosdaanitta

Instagram: @anitta @raphaafavorita

