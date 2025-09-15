Show de Bad Bunny em Porto Rico ganha transmissão no streaming; saiba como assistir

A- A+

A residência de 30 shows do álbum "Debí tirar más fotos", no estádio Coliseo de San Juan, capital de Porto Rico, era para ter terminado no último domingo, mas Bad Bunny quer mais. Ele anunciou um show extra, no próximo sábado (20), exclusivo para residentes da ilha, mas não só — o mundo poderá assistir via streaming. “No me quiero ir de aquí: Una más” será transmitido com exclusividade e de graça no aplicativo do Amazon Music, no Prime Video e no canal do Amazon Music na Twitch a partir das 21h30 (horário de Brasília).

A transmissão faz parte de uma parceria da empresa com Bad Bunny no apoio de iniciativas em áreas de educação, auxílio a desastres e empoderamento cultural da ilha.

“Porto Rico é o nosso lar, e tudo o que fazemos é moldado pela ilha e seu povo”, afirmou, em comunicado Noah Assad, CEO da RIMAS Entertainment, gravadora de Bad Bunny. “Essa colaboração é mais do que musical; é sobre honrar nossa cultura e garantir que o mundo não apenas veja Porto Rico, mas também o apoie e invista nele."

Turnê mundial

Em dezembro, Bad Bunny começa a viajar o mundo com os shows do álbum, visitando primeiro a Costa Rica (5 e 6 de dezembro em San Jose), depois o México (10,11,12,15,16,19 e 20 de dezembro na Cidade do México).

O ano de 2026 começa com shows na Colômbia (23,24 e 25 de janeiro em Medelin), no Chile (5,6 e 7 de feveiro em Santiago), Argentina (13,14 e 15 fevereiro em Buenos Aires) e, por fim, no Brasil (20 e 21 de fevereiro em São Paulo). Depois ele segue para Ocenia, Ásia e Europa.

Os Estados Unidos ficaram fora da lista de países visitados e o artista explicou que a política anti-imigração empreendida no segundo mandato de Donald Trump foi um dos motivos. Em entrevista à revista "i-D", publicada na última quarta-feira, o artista porto-riquenho disse que houve uma preocupação "honesta" de que o ICE (sigla em inglês para Immigration and Customs Enforcement, o Serviço de Imigração e Alfândega) pudesse aproveitar alguma apresentação para prender e deportar latinos que estivessem nos arredores do evento. Vale lembrar que Porto Rico é um território não-incorporado dos Estados Unidos, ou seja, os cidadãos de lá podem entrar nos EUA e vice-versa.

"Houve muitos motivos pelos quais eu não apareci nos EUA, e nenhum deles foi por ódio", disse ele, em entrevista dada em San Juan, capital de Porto Rico. Todos foram magníficos. Gostei de me conectar com os latinos que vivem nos EUA. Mas, especificamente, para uma residência aqui em Porto Rico, quando somos um território não incorporado dos EUA… Pessoas dos EUA poderiam vir aqui ver o show. Latinos e porto-riquenhos dos Estados Unidos também poderiam viajar para cá ou para qualquer parte do mundo. Mas havia a questão de que — tipo, a porra do ICE poderia estar do lado de fora (do meu show). E isso era algo sobre o qual conversamos e estivemos muito preocupados."

